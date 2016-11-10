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Кому нужно заплатить налог на землю, дома и квартиры до 15 ноября?

10 ноября 2016 08:28
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До 15 ноября белорусы должны заплатить налог на недвижимость и земельный налог.
За что нам нужно платить?

Дмитрий Плевский, заметитель начальника отдела налогообложения физических лиц инспекции МНС по городу Минску:
Физические лица, владельцы деревянных домов, собственники двух и более квартир, нежилых помещений, собственники гаражей, а также собственники земельных участков, также земельные участки, которые находятся во временном пользовании, либо взятые в аренду обязаны до 15 ноября 2016 года обязаны заплатить причитающую сумму налога: земельного или налога на недвижимость.

В случае неуплаты физические лица будут привлечены к административной ответственности. Штраф составляет 15% от неуплаченной суммы налога.

# общество # Налоги # Фотофакт # Сергей Плевский

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