Кому нужно заплатить налог на землю, дома и квартиры до 15 ноября?

До 15 ноября белорусы должны заплатить налог на недвижимость и земельный налог.

За что нам нужно платить?

Дмитрий Плевский, заметитель начальника отдела налогообложения физических лиц инспекции МНС по городу Минску:

Физические лица, владельцы деревянных домов, собственники двух и более квартир, нежилых помещений, собственники гаражей, а также собственники земельных участков, также земельные участки, которые находятся во временном пользовании, либо взятые в аренду обязаны до 15 ноября 2016 года обязаны заплатить причитающую сумму налога: земельного или налога на недвижимость.

В случае неуплаты физические лица будут привлечены к административной ответственности. Штраф составляет 15% от неуплаченной суммы налога.