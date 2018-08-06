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Народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок празднует 80-летний юбилей

06 августа 2018 08:02
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Новости Беларуси. Автор более трех сотен композиций, человек без которого невозможно представить белорусскую музыкальную культуру – народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок отмечает 6 августа 80-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок празднует 80-летний юбилей-1

Слава пришла к нему в 1966 году, когда песня «Память сердца» завоевала первую премию на всесоюзном конкурсе. Сегодня его композиции есть в репертуаре Иосифа Кобзона, Софии Ротару, Льва Лещенко, а творчество белорусских коллективов «Сябры» и «Верасы» практически неразделимо с музыкой Лученка.

Народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок празднует 80-летний юбилей-4

«Если бы камни могли говорить», «Мой родны кут», «Майский вальс», «Алеся» – многие песни композитора стали классикой.

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# Юбилеи # Культура # Игорь Лученок # Фотофакт

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