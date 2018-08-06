Народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок празднует 80-летний юбилей

Новости Беларуси. Автор более трех сотен композиций, человек без которого невозможно представить белорусскую музыкальную культуру – народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок отмечает 6 августа 80-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слава пришла к нему в 1966 году, когда песня «Память сердца» завоевала первую премию на всесоюзном конкурсе. Сегодня его композиции есть в репертуаре Иосифа Кобзона, Софии Ротару, Льва Лещенко, а творчество белорусских коллективов «Сябры» и «Верасы» практически неразделимо с музыкой Лученка.