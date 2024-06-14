Отношения ЕС и Китая станут еще напряженнее. Евросоюз намерен увеличить налог на электромобили из КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он составит 38 % и начнет действовать с июля. Аналитики считают: нововведения могут привести к значительным изменениям в торговых отношениях сторон. После их вступления в силу поставки вряд ли сохранятся в прежних объемах. При этом, по прогнозам, пострадает и немецкий автопром. Ведь производители Германии частично собирают свои машины на территории Китая.