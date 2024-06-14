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Евросоюз намерен увеличить налог на электромобили из КНР

14 июня 2024 07:36
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Отношения ЕС и Китая станут еще напряженнее. Евросоюз намерен увеличить налог на электромобили из КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз намерен увеличить налог на электромобили из КНР-1

Он составит 38 % и начнет действовать с июля. Аналитики считают: нововведения могут привести к значительным изменениям в торговых отношениях сторон. После их вступления в силу поставки вряд ли сохранятся в прежних объемах. При этом, по прогнозам, пострадает и немецкий автопром. Ведь производители Германии частично собирают свои машины на территории Китая.

# Международная политика # общество

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