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«Там внутри травы натуральные». Что можно купить на память о Беларуси

26 июня 2019 17:55
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Новости Беларуси. Гостей II Европейских игр привлекает самобытная белорусская культура. На память о нашей стране туристы раскупают сувениры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Там внутри травы натуральные». Что можно купить на память о Беларуси-1

150 умельцев со всех уголков Беларуси собрала выставка ремесел «Город мастеров». Броши-цветы из кожи, хлеб с семенами льна, сладости на меду, головные уборы или текстильные игрушки – иностранцы могут найти подарок на любой вкус. Да и место выставки выбрано удачное: как раз напротив стадиона «Динамо».

«Там внутри травы натуральные». Что можно купить на память о Беларуси-4

Елена Гаргома, ремесленник:
В самолете что можно увезти? Маленькое, легкое что-то на память, обычно для детей, для жены – даже не для себя берут больше. С белорусской символикой. Покупают салфетницы, именные линейки и наши травницы. Там внутри травы натуральные белорусские. 

«Там внутри травы натуральные». Что можно купить на память о Беларуси-7

# Европейские игры # общество # Елена Гаргома # Фотофакт

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