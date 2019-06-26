«Там внутри травы натуральные». Что можно купить на память о Беларуси

Новости Беларуси. Гостей II Европейских игр привлекает самобытная белорусская культура. На память о нашей стране туристы раскупают сувениры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Гостей II Европейских игр привлекает самобытная белорусская культура. На память о нашей стране туристы раскупают сувениры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
150 умельцев со всех уголков Беларуси собрала выставка ремесел «Город мастеров». Броши-цветы из кожи, хлеб с семенами льна, сладости на меду, головные уборы или текстильные игрушки – иностранцы могут найти подарок на любой вкус. Да и место выставки выбрано удачное: как раз напротив стадиона «Динамо».
Елена Гаргома, ремесленник:
В самолете что можно увезти? Маленькое, легкое что-то на память, обычно для детей, для жены – даже не для себя берут больше. С белорусской символикой. Покупают салфетницы, именные линейки и наши травницы. Там внутри травы натуральные белорусские.