«Гости и участники соревнований довольны». Транспорт во время II Европейских игр работает без сбоев

Новости Беларуси. Во время проведения соревнований на городских маршрутах – почти тысяча автобусов, более 600 троллейбусов и 80 трамваев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Еще более 200 брендированных автобусов задействовано непосредственно для обслуживания участников форума. А их – более 15 тысяч. Все водители в праздничной униформе. Перед стартом мультифорума они прошли аккредитацию, 10-часовые курсы по культуре обслуживания пассажиров и получили памятки-разговорники по английскому языку. Автобусы оснащены кондиционерами, мониторами и голосовыми информаторами.

Также каждый автобус сопровождают волонтеры, свободно владеющие иностранными языками. В эти дни увеличено и количество транспортных средств для перевозки болельщиков. На линию выходят дополнительно до 50 единиц техники, которая курсирует по маршрутам вблизи спортивных объектов.

Алексей Попоудин, специалист Центрального транспортного хаба:

Добираются все быстро, проблем никаких нет, пробок в городе не было. Гости и участники соревнований довольны. Ночью также ходят эти автобусы, то есть никаких проблем с доставкой гостей по месту назначения никаких нет. Транспортное обеспечение организовано хорошо. Пять маршрутов, один маршрут в аэропорт. Остальные маршруты проходят по городу