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«Гости и участники соревнований довольны». Транспорт во время II Европейских игр работает без сбоев

26 июня 2019 17:55
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Новости Беларуси. Во время проведения соревнований на городских маршрутах – почти тысяча автобусов, более 600 троллейбусов и 80 трамваев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Гости и участники соревнований довольны». Транспорт во время II Европейских игр работает без сбоев-1

Еще более 200 брендированных автобусов задействовано непосредственно для обслуживания участников форума. А их – более 15 тысяч. Все водители в праздничной униформе. Перед стартом мультифорума они прошли аккредитацию, 10-часовые курсы по культуре обслуживания пассажиров и получили памятки-разговорники по английскому языку. Автобусы оснащены кондиционерами, мониторами и голосовыми информаторами.

«Гости и участники соревнований довольны». Транспорт во время II Европейских игр работает без сбоев-4

Также каждый автобус сопровождают волонтеры, свободно владеющие иностранными языками. В эти дни увеличено и количество транспортных средств для перевозки болельщиков. На линию выходят дополнительно до 50 единиц техники, которая курсирует по маршрутам вблизи спортивных объектов.

«Гости и участники соревнований довольны». Транспорт во время II Европейских игр работает без сбоев-7

Алексей Попоудин, специалист Центрального транспортного хаба:
Добираются все быстро, проблем никаких нет, пробок в городе не было. Гости и участники соревнований довольны. Ночью также ходят эти автобусы, то есть никаких проблем с доставкой гостей по месту назначения никаких нет. Транспортное обеспечение организовано хорошо. Пять маршрутов, один маршрут в аэропорт. Остальные маршруты проходят по городу

«Гости и участники соревнований довольны». Транспорт во время II Европейских игр работает без сбоев-10

И самое главное: время доставки спортсменов из деревни атлетов к олимпийским объектам, как и было заявлено, не превышает получаса.

«Гости и участники соревнований довольны». Транспорт во время II Европейских игр работает без сбоев-13

# Европейские игры # общество # Алексей Попоудин # Фотофакт

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