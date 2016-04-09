Сотрудники МИДа вышли с лопатами на субботник и засаживают территорию молодыми деревьями

Новости Беларуси. «Сделаем!». Именно так 9 апреля сказали студенты, волонтеры, представители профильных ведомств и присоединились к акции по уборке. В центр внимания всех небезразличных попали многие места города и не только.

К примеру, территории вблизи водоемов. К субботнику присоединились десятки человек. А вот лесные массивы сегодня не просто облагораживали и убирали, но и украшали. Тысячами молодых деревьев.

Каждая лишняя веточка и найденный мусор не спрячутся от его внимательных глаз. Для маленького Игоря такой субботник стал первым и таким долгожданным. Он с улыбкой помогает отцу, а тот в свою очередь замечает: ни прохладная погода, ни лужи не помешали их семье присоединиться к субботней акции.

Сергей Юрча, участник субботника:

Основное значение такого мероприятия — привлечь внимание к тому, что нельзя сорить, выбрасывать отходы.

На этот раз в центр внимания волонтеров, студентов, работников профильных ведомств — одним словом, всех небезразличных — попали территории вблизи водоема. И это неслучайно, поймы рек под угрозой, — отмечает Ия Малкина. Кто как не она знает, чем сегодня «дышит природа».

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Мы видим, что кроме естественных процессов, которые происходят в природе, большое количество и мусора остается после зимы.

И такая белорусская акция — часть международной. Стартовала она еще в 2012 году в Эстонии. Инициативу тогда подхватили в Синеокой. И с каждым годом «акция чистоты» приобретает новый размах. На этот раз стала самой масштабной. Только по Минску — 20 точек субботников. Поучаствовать может каждый.

Надежда Дубовская, представитель организационного комитета акции по уборке территорий:

Это обычные люди, которым не все равно, как выглядит место, где они живут. И вот мы их собираем таким образом, как-то координируем.

А ведь наводить порядок начали уже в первые апрельские дни. Каждый двор и уголок под особым контролем. Всех работников сферы ЖКХ. Но разве нужно ограничиваться одним днем?

Олег Поскробко, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Очень приветствует, когда люди приходят и сами предлагают, что вот мы бы хотели навести порядок в одном или другом дворе и что им для этого нужно. Какая-то земля, техника, транспорт, инвентарь. Сегодня все это мы готовы предоставить.

Вместо обыденных костюмов — рабочая одежда, а в руках такие несвойственные им лопаты. Работники внешнеполитического ведомства сегодня тоже в непривычном амплуа. Да и задачи в эту субботу перед ними стоят совершенно другие. Отнюдь не внешнеполитические — природные.

Евгений Шестаков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Это прекрасная возможность и подышать свежим воздухом, и поработать физически, и принести определенную пользу, засадив вот такой вот вырубленный ранее большой кусок лесного массива свежими молодыми саженцами сосны и лиственных деревьев.

Субботние акции продолжатся и дальше. Ведь, как сказал знаменитый классик, «мы в ответе за тех, кого приручили». И даже за «то, что приручили». Будь то лесной массив, прибрежная территория или родной двор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.