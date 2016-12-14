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Компания «ЖилСтройКомплект» проводит конкурс на создание комнаты мечты для 10-ти летней Саши

14 декабря 2016 07:19
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Декабрь – это время чудес и исполнения желаний. Ждут новогодних праздников и взрослые, и дети. У нас, у взрослых, есть преимущество – мы сами можем быть волшебниками и создать сказку для кого-то.

И сегодня мы расскажем вам о необычной акции, которую проводит строительная компания «ЖилСтройКомплект». Эта компания среди своих новых клиентов провела розыгрыш, и победительницей стала семья десятилетней Саши Коробчук.

В качестве приза семья получит бесплатный дизайн-проект детской комнаты!  Но… Внимание! Придумать и нарисовать комнату для девочки должны будут не взрослые дизайнеры, а дети.

Продробнее – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник  отдела продаж компании «ЖилСтройКомплект» Марина Новицкая и Саша Коробчук.

# Дизайн интерьера # общество # Марина Новицкая # Фотофакт

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