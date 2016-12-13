На площади Независимости начали монтировать 40-метровое новогоднее полотно

Новости Беларуси. До наступления 2017 года остаётся 18 дней. И 13 декабря специалисты начали монтаж традиционного праздничного панно на фасаде Белорусского государственного педагогического университета.
На 40-метровом полотне, состоящем из 66 модулей, изображено поздравление с праздниками и новогодние рисунки.
А вот около Ратуши появились оригинальные инсталляции в виде новогодних подарков, перевязанных бантами с белорусским орнаментом. Аналогичные композиции уже украсили площадь Независимости и приглянулись жителям и гостям столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Горожане:
Чудесная елка на главной площади, в городе много арт-объектов.
Очень красиво оформили город к Новому году. Вот, мы заметили «подарочки» и решили сфотографироваться.
Минск к новому году преображается. Появляется праздничное настроение.
Очень нравится, что огоньки везде, гирлянды: создает праздничное настроение.