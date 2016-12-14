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Исполнение желаний и подарки: акция «Чудеса на Рождество» пришла в Гродненский центр медицинской реабилитации

14 декабря 2016 05:13
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Новости Беларуси. Кукла, конструктор, наушники. Юные подопечные Гродненского центра медицинской реабилитации убедились: чудеса на Рождество случаются.

Самый трогательный момент утренника – вручение подарков. Еще в ноябре ребята написали письма Деду Морозу и закрепили их на елке желаний. И сегодня заветные мечты исполнились.

Эллина Брага, первый секретарь Гродненского областного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:
Вот конкретно, пишет: «Я Симонович Екатерина, мне 10 лет. Я хочу Барби с набором». То есть абсолютно разные желания детей. Но сегодня мы очень трепетно подошли к покупке подарков для этих ребят, потому что мы знаем, что эти чудеса должны быть необычные.

Участники благотворительной акции «Чудеса на Рождество», которая стартовала в Беларуси, посетят больницы, детские дома и другие социальные учреждения. В Гродненской области елки желаний уже 15 декабря начнут работу в крупных гипермаркетах. Исполнить мечты нуждающихся детей сможет любой желающий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Благотворительная акция # Благотворительность

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