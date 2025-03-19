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Компании Беларуси, России и Китая представят лучшие разработки на выставке «Автоматизация. Электроника»

19 марта 2025 07:37
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Автоматизация рабочих процессов, импортозамещение и внедрение в производство современных технологий. В Минске стартовала 28-я выставка «Автоматизация. Электроника». Свои лучшие разработки представят порядка полусотни компаний из Беларуси, России и Китая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Компании Беларуси, России и Китая представят лучшие разработки на выставке «Автоматизация. Электроника»-2

Это микроэлектроника, роботы и другая техника, которая сегодня помогает предприятиям снижать влияние человеческого фактора и автоматизировать производство. Сегодня этому направлению уделяется большое внимание. Во всем мире технологии активно развиваются, и Беларуси важно оставаться в тренде.

Компании Беларуси, России и Китая представят лучшие разработки на выставке «Автоматизация. Электроника»-4

Евгений Коношенко, представитель Республиканской ассоциации предприятий промышленности «БелАПП»:
Если отстанешь на шаг сегодня, это будет пять шагов завтра. Идет полнейшая автоматизация технологических процессов. Развитие робототехники, внедряются технологии искусственного интеллекта. Будем надеяться, что этот процесс будет постоянным, в тренде. И позитивным для Беларуси.

Традиционное мероприятие – хорошая площадка для обучения, обмена опытом и профессионального роста специалистов отрасли. В деловой программе – встречи, презентации, конференции и семинары.

# Выставка # Технологии

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