Десантники Беларуси и России проводят совместные учения в Ивановской области

Десантники Беларуси и России 7 сентября вступают в активную фазу совместного учения на полигоне Песочное Ивановской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне состоялось контрольное занятие. Оно включало сложный вид десантирования: прыжок в черте города в бронежилетах, касках и с комплектом вооружения, которое используется во время учений. После прыжков военнослужащие продемонстрировали навыки в военно-медицинской подготовке, установлении противотанковых мин, выполнили тактико-специальные нормативы. Подразделения уже совершили марш в район учений.