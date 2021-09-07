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Десантники Беларуси и России проводят совместные учения в Ивановской области

07 сентября 2021 07:01
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Десантники Беларуси и России 7 сентября вступают в активную фазу совместного учения на полигоне Песочное Ивановской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десантники Беларуси и России проводят совместные учения в Ивановской области-1

Накануне состоялось контрольное занятие. Оно включало сложный вид десантирования: прыжок в черте города в бронежилетах, касках и с комплектом вооружения, которое используется во время учений. После прыжков военнослужащие продемонстрировали навыки в военно-медицинской подготовке, установлении противотанковых мин, выполнили тактико-специальные нормативы. Подразделения уже совершили марш в район учений.

Десантники Беларуси и России проводят совместные учения в Ивановской области-4

7 сентября белорусские спецназовцы приступят к выполнению учебно-боевых задач в составе смешанных групп. Учения на полигоне Песочное с разведывательными подразделениями специального назначения продлятся два дня.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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