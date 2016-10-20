Коммунальщик Кузя бьет копытом: в ЖКХ Гродно работает конь

Новости Беларуси. Едет без топлива, ремонта не просит, одна слабость – конфеты. В Гродно работает единственный в городском ЖКХ конь по кличке Кузя.

Он утверждён в штате и трудится по единому для всех графику: с 08.00 до 17.00.

А зарплату ему платят овсом, сеном и сладкими угощениями. Отказываться от лошадиной силы ЖЭС не собирается, порой помощь Кузи неоценима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первый взгляд повозка с запряженной лошадью не вписывается в городской ансамбль. Но только не для местных жителей.

Ведь все давно уже привыкли, что каждый день, строго по расписанию, конь по кличке Кузя выезжает на работу.

Иван Богдан, возчик ЖЭС №6 города Гродно:

С 8 часов до 5 работаем.

Подвезти стройматериалы, вывезти крупногабаритный мусор, а иногда и просто вспахать участок. За 18 лет работы в ЖКХ Кузя выучил «на отлично» правила дорожного движения. Вместе с напарником, Иваном Богданом, они за день наматывают до 20 километров по городу. Вечером – заслуженный отдых и обязательное поощрение от хозяина.

Официально лошадь числиться в ЖЭСе как транспортное средство.

Только обходится сотрудникам гораздо дешевле новомодной техники. Расходы на еду небольшие, да и «амортизация» минимальная: поменять подковы, подремонтировать хомут.

Владимир Орсик, начальник ЖЭС №6 города Гродно:

Транспортное средство, которое может подъехать, не затронув другие транспортные средства, которые сегодня плотно стоят во дворах.

Галина Буро, СТВ:

А это – любимое лакомство Кузи, конфеты. Конь – всенародный любимец, поэтому угощают его часто. Даже незнакомые люди!

Лошадь ЖЭСа – главная достопримечательность в округе. Нрав у Кузи покладистый, за что его особенно любят дети.

Техника ломается, люди ходят на больничные, и только Кузя всегда в строю. Даже в XXI веке он остаётся надёжным товарищем человеку: пройдёт везде, выполнит любые указания, а попутно создаст хорошее настроение горожанам.