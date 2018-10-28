История Всесоюзной комсомольской стройки от первой палатки до нефтеграда – в репортаже СТВ

Новости Беларуси. Уходящая неделя в Беларуси посвящена столетию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Прошло множество мероприятий, в том числе открытие памятника бойцам студенческих отрядов, который установлен на территории БНТУ.

Кстати, у студотрядовского движения Беларуси в 2018 году также юбилей – 55-летие. В 1963 году в тогда еще Уральскую область Казахстана выехали 2,5 тысячи студентов из 16 ВУЗов республики. Трудовой семестр длился 70 дней. Ударно трудились студенты и на родине. С их помощью, например, создавалось Комсомольское озеро в Минске – котлован копали вручную. Студотряды были задействованы и в возведении молодых белорусских городов. История строительства Новополоцка и где именно приложила силу молодежь – в материале Анастасии Аласания.

Анастасия Аласания, СТВ:

На комсомольскую стройку в БССР приезжала молодежь со всего Союза. Люди, как правило, были небогатые. Все вещи помещались в один небольшой чемодан. Эдакий советский гаджет – символ комсомольской юности и начала новой жизни.

Александр Молоток, житель Новополоцка:

Родился я в Карелии, Карело-Финской ССР. Мои родители тогда работали на строительстве гидроэлектростанции, на реке Выг. А в 1962 они перевелись с той стройки на стройку в Новополоцк. Летом 1958-го на левом берегу Западной Двины, неподалеку от древнего Полоцка, высадился первый строительный десант.

В обычной палатке, где теперь стоит одноименный памятник, находился штаб комсомольской стройки или так называемый отдел кадров. Важная задача ложилась на плечи молодых. Им предстояло возвести самый современный на тот момент нефтеперерабатывающий завод в Советском Союзе.

Борис Иофик, директор частного предприятия:

Всё там было в те времена, наверное, более примитивное. Как я говорю, более искреннее. Всё было ручное. Это сегодня такие автоматизированные и ремонтные работы, сама система управления.

Первый отечественный бензин получили 9 февраля 1963 года. Сегодня это огромное предприятие, где задвижки уже давно закрывают одним кликом мышки.

Молодежь стремится попасть сюда на работу, как и десятилетия назад. Нефтеперерабатывающий завод до сих пор называют городом в городе – своя поликлиника, спорткомплекс, детский лагерь.

Изначально вместе с заводом не планировали строить город. Но появилось одно общежитие, второе… Молодежь не спешила разъезжаться. Здесь создавались семьи и рождались дети. В итоге на месте 30 деревень появился Новый Полоцк.

А одно из названий, которые рассматривали, было Комсомольск на Двине. Сейчас это один из самых молодых городов в стране. Более 100 тысяч жителей, средний возраст которых чуть-чуть за 40.

Петр Траба, почетный гражданин Новополоцка:

Смотрите: когда-то мы парк садили маленькими деревьями. А сейчас, смотрите, огромный парк, где и детские площадки... Всё это практически выросло на наших глазах. И сейчас все довольны, что мы сделали когда-то в начале это.

Славные дела первостроителей продолжает БРСМ. И здесь новополочане снова первые: студенческий строительный отряд местного университета несколько лет подряд становится лучшим в стране. Наши ребята вместе с россиянами трудятся над инфраструктурой в Островце. Он стремительно превращается в серьезный город атомщиков. Как когда-то Новополоцк – в нефтеград.

Иван Савченко, командир строительного отряда «Эврика»:

Ты приезжаешь в город Островец. Как рассказывают, это была деревня, а сейчас это город, который строится. Вот год меня не было, приезжаешь – ты его не узнаешь.