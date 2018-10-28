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История Всесоюзной комсомольской стройки от первой палатки до нефтеграда – в репортаже СТВ

28 октября 2018 19:06
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Новости Беларуси. Уходящая неделя в Беларуси посвящена столетию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Прошло множество мероприятий, в том числе открытие памятника бойцам студенческих отрядов, который установлен на территории БНТУ.

История Всесоюзной комсомольской стройки от первой палатки до нефтеграда – в репортаже СТВ-1

Кстати, у студотрядовского движения Беларуси в 2018 году также юбилей – 55-летие. В 1963 году в тогда еще Уральскую область Казахстана выехали 2,5 тысячи студентов из 16 ВУЗов республики. Трудовой семестр длился 70 дней.

Ударно трудились студенты и на родине. С их помощью, например, создавалось Комсомольское озеро в Минске – котлован копали вручную. Студотряды были задействованы и в возведении молодых белорусских городов. История строительства Новополоцка и где именно приложила силу молодежь – в материале Анастасии Аласания.

История Всесоюзной комсомольской стройки от первой палатки до нефтеграда – в репортаже СТВ-4

Анастасия Аласания, СТВ:
На комсомольскую стройку в БССР приезжала молодежь со всего Союза. Люди, как правило, были небогатые. Все вещи помещались в один небольшой чемодан. Эдакий советский гаджет  символ комсомольской юности и начала новой жизни.

История Всесоюзной комсомольской стройки от первой палатки до нефтеграда – в репортаже СТВ-7

Александр Молоток, житель Новополоцка:
Родился я в Карелии, Карело-Финской ССР. Мои родители тогда работали на строительстве гидроэлектростанции, на реке Выг. А в 1962 они перевелись с той стройки на стройку в Новополоцк.

Летом 1958-го на левом берегу Западной Двины, неподалеку от древнего Полоцка, высадился первый строительный десант.

История Всесоюзной комсомольской стройки от первой палатки до нефтеграда – в репортаже СТВ-10

В обычной палатке, где теперь стоит одноименный памятник, находился штаб комсомольской стройки или так называемый отдел кадров. Важная задача ложилась на плечи молодых. Им предстояло возвести самый современный на тот момент нефтеперерабатывающий завод в Советском Союзе.

История Всесоюзной комсомольской стройки от первой палатки до нефтеграда – в репортаже СТВ-13

Борис Иофик, директор частного предприятия:
Всё там было в те времена, наверное, более примитивное. Как я говорю, более искреннее. Всё было ручное. Это сегодня такие автоматизированные и ремонтные работы, сама система управления.

История Всесоюзной комсомольской стройки от первой палатки до нефтеграда – в репортаже СТВ-16

Первый отечественный бензин получили 9 февраля 1963 года. Сегодня это огромное предприятие, где задвижки уже давно закрывают одним кликом мышки.

История Всесоюзной комсомольской стройки от первой палатки до нефтеграда – в репортаже СТВ-19

Молодежь стремится попасть сюда на работу, как и десятилетия назад. Нефтеперерабатывающий завод до сих пор называют городом в городе – своя поликлиника, спорткомплекс, детский лагерь.

История Всесоюзной комсомольской стройки от первой палатки до нефтеграда – в репортаже СТВ-22

Изначально вместе с заводом не планировали строить город. Но появилось одно общежитие, второе… Молодежь не спешила разъезжаться. Здесь создавались семьи и рождались дети. В итоге на месте 30 деревень появился Новый Полоцк.

История Всесоюзной комсомольской стройки от первой палатки до нефтеграда – в репортаже СТВ-25

А одно из названий, которые рассматривали, было Комсомольск на Двине. Сейчас это один из самых молодых городов в стране. Более 100 тысяч жителей, средний возраст которых чуть-чуть за 40.

История Всесоюзной комсомольской стройки от первой палатки до нефтеграда – в репортаже СТВ-28

Петр Траба, почетный гражданин Новополоцка:
Смотрите: когда-то мы парк садили маленькими деревьями. А сейчас, смотрите, огромный парк, где и детские площадки... Всё это практически выросло на наших глазах. И сейчас все довольны, что мы сделали когда-то в начале это.

История Всесоюзной комсомольской стройки от первой палатки до нефтеграда – в репортаже СТВ-31

Славные дела первостроителей продолжает БРСМ. И здесь новополочане снова первые: студенческий строительный отряд местного университета несколько лет подряд становится лучшим в стране. Наши ребята вместе с россиянами трудятся над инфраструктурой в Островце. Он стремительно превращается в серьезный город атомщиков. Как когда-то Новополоцк – в нефтеград.

История Всесоюзной комсомольской стройки от первой палатки до нефтеграда – в репортаже СТВ-34

Иван Савченко, командир строительного отряда «Эврика»:
Ты приезжаешь в город Островец. Как рассказывают, это была деревня, а сейчас это город, который строится. Вот год меня не было, приезжаешь – ты его не узнаешь.

История Всесоюзной комсомольской стройки от первой палатки до нефтеграда – в репортаже СТВ-37

Преемственность поколений, пожалуй, в белорусах заложена на генетическом уровне. Мы свято чтим свою историю и помним имена тех, кто ее писал. Потому по всей стране в эти дни вчерашняя и нынешняя молодежь с размахом празднует вековой юбилей комсомола. Впереди еще одна очень важная дата. 1 января 2019 страна отметит 100-летие со дня провозглашения БССР.

# 100 лет ВЛКСМ # общество # Фотофакт

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