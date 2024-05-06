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Комитет госбезопасности обезвредил украинскую резидентуру в Беларуси

06 мая 2024 08:40
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Провокации и попытки расшатать Беларусь не прекращаются. 40 каналов перевозки оружия и взрывчатки с территории Украины в нашу страну было пресечено за этот и минувший годы. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Алейник в интервью РИА «Новости», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комитет госбезопасности обезвредил украинскую резидентуру в Беларуси-1

Военное снаряжение планировали использовать для совершения терактов. Кроме того, сотрудниками КГБ была обезврежена резидентура Украины в составе 20 человек, задержаны еще порядка 30 диверсантов, которые готовили и планировали атаки. Наши спецслужбы активно работают, чтобы обеспечить безопасность граждан, однако ситуация не может не беспокоить, – отметил глава внешнеполитического ведомства.

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Комитет госбезопасности обезвредил украинскую резидентуру в Беларуси-4

Поспособствовать установлению мира в регионе и переломить ситуацию может лишь одно: мирные переговоры. Беларусь не раз заявляла, что готова принять стороны на своей земле, – подчеркнул Сергей Алейник. Народ Украины сегодня все больше хотел бы восстановления мира и прекращения страданий, с которыми он сталкивается. Но все находятся в руках политиков, и остается только рассчитывать на волю украинского руководства.

# Международная политика # общество # Сергей Алейник

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