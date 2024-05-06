Комитет госбезопасности обезвредил украинскую резидентуру в Беларуси

Провокации и попытки расшатать Беларусь не прекращаются. 40 каналов перевозки оружия и взрывчатки с территории Украины в нашу страну было пресечено за этот и минувший годы. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Алейник в интервью РИА «Новости», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военное снаряжение планировали использовать для совершения терактов. Кроме того, сотрудниками КГБ была обезврежена резидентура Украины в составе 20 человек, задержаны еще порядка 30 диверсантов, которые готовили и планировали атаки. Наши спецслужбы активно работают, чтобы обеспечить безопасность граждан, однако ситуация не может не беспокоить, – отметил глава внешнеполитического ведомства. МИД Беларуси напомнил литовским политикам об ответственности за помощь экстремистам.