Хорошо ли белорусы знают историю Великой Отечественной войны? Институт социологии НАН провёл опрос

Для большинства белорусов Великая Отечественная война – это героический подвиг советского народа. Об этом свидетельствуют и результаты опроса, который провел Институт социологии НАН Беларуси. Подробнее об этом поговорили с гостем.

Александр Посталовский, заместитель директора по научной работе Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

Институт социологии НАН Беларуси проводит изучение общественного мнения по различным тематикам. Это и патриотическая тематика, история, медиапотребление. Мы ежегодно в мониторинговом режиме исследуем такие вопросы, как отношение населения к Великой Отечественной войне, отношение населения к истории в целом.

Александр Стасевич, ведущий:

Какие вопросы задавались людям?

Александр Посталовский:

В этом исследовании метод сбора информации – телефонный опрос. Объем выборки составлял 900 респондентов, в выборку входили как представители столичного региона, так и областных населенных пунктов. Принцип случайности отбора – это один из основных принципов в социологии.

Мы задали прямой вопрос: как вы оцениваете свой уровень знаний о Великой Отечественной войне. 18 % населения сказали, что отлично знают историю Великой Отечественной, 48 % населения говорят о том, что знают основные периоды. Получилось, что около 70 % респондентов говорят, что хорошо знают историю.