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Комаровскому рынку вернули аккаунт в Instagram

11 августа 2017 07:47
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Новости Беларуси. Комаровскому рынку вернули аккаунт в социальной сети Instagram, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, виртуальный фотоальбом, у которого было более 20 тысяч подписчиков, у Комаровки похитил российский хакер, затем потребовавший выкуп за возвращение аккаунта. О ситуации рассказывал и наш телеканал. И, кстати, именно репортаж СТВ сразу после эфира отправили взломщику в качестве дополнительного аргумента.

Заметим, что в сюжете продавцы Комаровки обещали хакеру ведро голубики в обмен на интернет-страницу родного рынка. Что именно повлияло на решение виртуального вора, пока неизвестно.

«Не Инстаграм украли…»: неизвестные взломали страницу Комаровки и требуют денежный выкуп

«Я бы отдала даже ведро с домашней голубикой»: что готовы предложить хакеру продавцы «Комаровки»

# общество # Интернет-мошенничество # Фотофакт

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