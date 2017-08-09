«Не Инстаграм украли…»: неизвестные взломали страницу Комаровки и требуют денежный выкуп

Новости Беларуси. 8 августа неизвестные взломали аккаунт в Instagram, который принадлежал Комаровскому рынку, и требуют выкуп в размере 15 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, сотрудник администрации рынка связался с правоохранительными органами и заявил о взломе страницы. Оперативники проводят проверку по факту инцидента.

Злоумышленника могут привлечь к ответственности, потому что данное преступление нарушает несколько статей уголовного кодекса – в том числе и «компьютерный саботаж».