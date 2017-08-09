«Не Инстаграм украли…»: неизвестные взломали страницу Комаровки и требуют денежный выкуп

Новости Беларуси. 8 августа неизвестные взломали аккаунт в Instagram, который принадлежал Комаровскому рынку, и требуют выкуп в размере 15 тысяч рублей.
Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, сотрудник администрации рынка связался с правоохранительными органами и заявил о взломе страницы. Оперативники проводят проверку по факту инцидента.
Злоумышленника могут привлечь к ответственности, потому что данное преступление нарушает несколько статей уголовного кодекса – в том числе и «компьютерный саботаж».
Instagram рынка пользовался популярностью среди жителей столицы. Аккаунт появился в феврале 2016 года, и за полтора года на него подписалось около 20 тысяч человек. На странице регулярно публиковались фотографии посетителей и их покупок, товаров на рынке – овощей, фруктов и сладостей, велась коммуникация с подписчиками – можно было получить ответ на вопросы о цене или расположении. Пользователи называли аккаунт одним из самых «душевных» Instagram-профилей города.
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Профиль наполняется от имени вымышленного персонажа – Бабы Раи (скульптура женщины у входа на рынок). Однако известно, что аккаунт вел начальник отдела социального развития рынка Иван Ткачук. Он на своей личной странице в Facebook сообщил о взломе и о том, что злоумышленники требуют заплатить за возвращение страницы. От компромиссов на данный момент хакеры отказались.
Сейчас доступ к аккаунту для пользователей ограничен хакерами. Фото недоступны.
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