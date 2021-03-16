Командующий войсками Западного оперативного командования: «На данный момент угроз, конечно, нет, но риски всегда существуют»

Глава ведомства подчеркнул, что руководитель хорошо знаком с командованием, ведь ранее служил здесь. А потому понимает, что главная задача сегодня – поддержка боевой и мобилизационной готовности воинских частей и соединений. Тем более, на осень запланированы совместные белорусско-российские учения «Запад-2021». Основная фаза этих маневров будет проходить именно на полигонах Западного оперативного командования.

Игорь Демиденко, командующий войсками Западного оперативного командования:

Ни для кого не секрет, что в приграничье наших государств мероприятия, которые касаются оперативной боевой подготовки, с каждым годом все более и более наращиваются. Соответственно, и мы продолжаем свои мероприятия. В том числе интенсивность наших мероприятий боевой подготовки, выполнения упражнений стрельб, мероприятий по тактической подготовке, по вождению боевых машин тоже будет наращиваться.

На данный момент угроз, конечно, нет, но риски всегда существуют. Они в том числе существуют и в мирное время. А чтобы этих угроз не появилось, для этого мы и предназначены.