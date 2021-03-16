Прямой эфир

Командующий войсками Западного оперативного командования: «На данный момент угроз, конечно, нет, но риски всегда существуют»

16 марта 2021 14:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новая техника в 2021 году поступит в войска Западного оперативного командования. Отдельный механизированный батальон получит партию бронетранспортеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом рассказал журналистам командующий войсками Западного оперативного командования. 16 марта генерал-майора Игоря Демиденко в новой должности представил личному составу министр обороны Виктор Хренин.

Командующий войсками Западного оперативного командования: «На данный момент угроз, конечно, нет, но риски всегда существуют»-1

Глава ведомства подчеркнул, что руководитель хорошо знаком с командованием, ведь ранее служил здесь. А потому понимает, что главная задача сегодня – поддержка боевой и мобилизационной готовности воинских частей и соединений. Тем более, на осень запланированы совместные белорусско-российские учения «Запад-2021». Основная фаза этих маневров будет проходить именно на полигонах Западного оперативного командования.

Командующий войсками Западного оперативного командования: «На данный момент угроз, конечно, нет, но риски всегда существуют»-4

Игорь Демиденко, командующий войсками Западного оперативного командования:
Ни для кого не секрет, что в приграничье наших государств мероприятия, которые касаются оперативной боевой подготовки, с каждым годом все более и более наращиваются. Соответственно, и мы продолжаем свои мероприятия. В том числе интенсивность наших мероприятий боевой подготовки, выполнения упражнений стрельб, мероприятий по тактической подготовке, по вождению боевых машин тоже будет наращиваться.

На данный момент угроз, конечно, нет, но риски всегда существуют. Они в том числе существуют и в мирное время. А чтобы этих угроз не появилось, для этого мы и предназначены.

Командующий войсками Западного оперативного командования: «На данный момент угроз, конечно, нет, но риски всегда существуют»-7

Игорь Демиденко отметил важность обмена опытом между белорусскими и российскими военными. Существенным шагом в этом направлении станет создание учебно-боевых центров для подготовки военнослужащих двух стран.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Хренин # Игорь Демиденко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ремонт дорог, оплата услуг ЖКХ, капремонт. С какими проблемами жители Полоцка обратились к Анатолию Линевичу?
16 марта 2021 12:04

Ремонт дорог, оплата услуг ЖКХ, капремонт. С какими проблемами жители Полоцка обратились к Анатолию Линевичу?

Виктор Лискович на приёме граждан: если обращений несколько, то эти вопросы рассматриваем с точки зрения внесения изменений в законы
16 марта 2021 11:45

Виктор Лискович на приёме граждан: если обращений несколько, то эти вопросы рассматриваем с точки зрения внесения изменений в законы

«Наша главная сейчас задача – фотографию сделать». Кто координировал протестную деятельность среди белорусских студентов?
16 марта 2021 10:56

«Наша главная сейчас задача – фотографию сделать». Кто координировал протестную деятельность среди белорусских студентов?