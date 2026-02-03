Начался очередной этап проверки готовности Вооружённых Сил Беларуси

В Вооруженных Силах Беларуси начался очередной этап проверки готовности Вооруженных Сил. Теперь по плану Минобороны и Генштаба. Как была переведена в высшую степень боевой готовности 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада – сегодня, 3 февраля, лично проконтролировал глава оборонного ведомства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе проверки особое внимание уделяется вопросам управления, подготовки и совершения маршей. Подразделениям предстоит отработать задачи охраны и маскировки, а также противодействия диверсионно-разведывательным группам противника. Акцент сделан на защите от беспилотной авиации в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Как спортсмену надо постоянно заниматься, так и нам, людям в погонах, надо постоянно проводить эти проверки. Одно дело, когда мы спланировали, да, это важный этап в управленческой деятельности, но проверить реальность планов можно только когда действительно практически начинаем действовать, понимать, мы видим сразу и проблемные вопросы, и недостатки, которые появляются. Естественно, потом реагируем, закладываем в последующие наши планы и опять их перепроверяем.

Военнослужащим предстоит в короткие сроки подготовить вооружение, военную и специальную технику к выходу в новые районы. Там с личным составом, включая призванных из запаса, будут проведены занятия по боевой подготовке, направленные на повышение слаженности действий в полевых условиях.