Профильный стадион существует полвека – как Молодечно стал столицей городошного спорта

В Минской области спорту уделяется приоритетное внимание. Строятся новые физкультурно-оздоровительные центры, проводятся международные турниры и соревнования. Причем это происходит в каждом уголке области. Сегодня побываем в Молодечно – это родина именитых спортсменов. О том, как здесь растят будущих чемпионов и на какие направления делают ставку, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Ольга Тиханович, начальник отдела спорта Молодечненского райисполкома:

У нас на базе спортивно-развлекательного центра «Олимпик» была реконструкция. У нас появилась площадка для городошного спорта. В 2024 году мы там проводили чемпионат мира. Приняли участие 18 команд. Это достаточно такое для нас большое событие – принимать у себя чемпионат мира.

Городошный спорт – визитная карточка Молодечно. Профильный стадион здесь существует уже полвека. Ежегодно город принимает чемпионаты разного уровня – областные, республиканские и международные. Игра, где место математическому расчету внимательности и выдержки привлекает сотни местных жителей и не только. Часто в этот спорт играют целыми семьями.