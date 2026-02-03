Профильный стадион существует полвека – как Молодечно стал столицей городошного спорта

В Минской области спорту уделяется приоритетное внимание. Строятся новые физкультурно-оздоровительные центры, проводятся международные турниры и соревнования. Причем это происходит в каждом уголке области. Сегодня побываем в Молодечно – это родина именитых спортсменов. О том, как здесь растят будущих чемпионов и на какие направления делают ставку, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
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Ольга Тиханович, начальник отдела спорта Молодечненского райисполкома:
У нас на базе спортивно-развлекательного центра «Олимпик» была реконструкция. У нас появилась площадка для городошного спорта. В 2024 году мы там проводили чемпионат мира. Приняли участие 18 команд. Это достаточно такое для нас большое событие – принимать у себя чемпионат мира.
Городошный спорт – визитная карточка Молодечно. Профильный стадион здесь существует уже полвека. Ежегодно город принимает чемпионаты разного уровня – областные, республиканские и международные. Игра, где место математическому расчету внимательности и выдержки привлекает сотни местных жителей и не только. Часто в этот спорт играют целыми семьями.
Александр Кулак, тренер-преподаватель Молодечненской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов «Молодость»:
Вид спорта, конечно, для молодежи, для многих незнакомый. Но кто постарше, старшее поколение помнят, как играли в городки во дворах, в школах, детских садах, санаториях. Проводились соревнования. Я недавно отметил своего рода юбилей. Я играю в городки 50 лет. Наш стадион в Молодечно также в 2025 году отметил 50-летие. В этом году будет ровно 50 лет, как в 1976 году прошло первенство Советского Союза в Молодечно. Это значимое мероприятие. Это был праздник для всего города. Вообще, Молодечно является столицей городошного спорта. В 1993 году после распада Советского Союза в городе Молодечно прошла учредительная конференция, где была создана Международная федерация городошного спорта. Первый чемпионат Европы прошел. Городошный спорт заставляет думать, собираться, настраиваться, как любой вид спорта, добиваться цели. То есть мы считаем, что физические качества, такие как сила, выносливость, координация нужны городошнику. Но на 80-90 процентов – это психология. То есть спортсмену надо уметь настроиться, отключиться, собраться, выполнить нужный бросок в ответственный момент.
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