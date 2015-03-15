Колокольный звон в Минске: запреты советской власти, 350-пудовый колокол и азбука звона

С древнейших времен колоколам приписывали великую силу. Звук, подобно благой вести, оповещал о празднике, народном сборе или богослужении. Услышав богатый бархатный звон, где бы ни находились люди (на поле, в дороге или на службе), они останавливались, устремляли взгляд в небо и молились.

Строили звонницы всегда на возвышенностях, чтобы звук распространялся на километры и оповещал находящиеся в округе населенные пункты, а также вблизи рек, потому что они являются удивительными акустическими системами.

Православная жемчужина города – Свято-Духов кафедральный собор. Именно здесь после долгих запретов в 1989 году минчане снова услышали колокольный звон.

До революции все храмы Минска имели колокольни. С установлением советской власти в 20-х годах прошлого века храмы стали постепенно закрывать. В 1939 году перестал работать последний городской храм – церковь святого Александра Невского на военном кладбище, в который в годы войны попала бомба и чудом не взорвалась.

Кафедральный собор был закрыт в 1939 году. Оккупанты не запрещали посещать богослужения.

Позже, в 1941-42 годах, в святынях начали изымать колокола на помощь немецкой армии по сбору металла. И лишь в 1989 году после долгого молчания Кафедральный собор наполнил столицу удивительными звуками. Колокола собирали с миру по нитке, привозили с закрытых храмов.

Елена Шатько, кандидат искусствоведения этномузыковед-кампанолог:

Староста этого собора стал вести работу по благословению настоятеля по сбору колоколов из разных храмов и по ремонту тех, которые были. Представьте себе, что на станкостроительном заводе города Минска было перелито несколько колоколов. Тихонько они были водружены, потому что тогда было небезопасно зазвонить в колокола. Мне даже рассказывали такой интересный факт: уже начали подготовку, развеску колоколов, и рабочим в один из дней так хотелось позвонить, и они позвонили.

Сенсацией в истории Кафедрального собора стал и 1850 год. Именно на этой площади у стен святыни отлили два огромных колокола весом 350 и 150 пудов.

Печь установили прямо в земле, пригласили мастера из Москвы и на глазах удивленных минчан освятили колокола и отправили на звонницу.

Сегодня собор славится уникальным набором колоколов. Здесь и старые (родом из XIX века), и современные: с разных заводов, с изображениями ликов святых, с оригинальными фризами.

Так, самый большой чугунный колокол 1821 года родом из Германии, из города Бохум. Сегодня для нас загадка, как здесь оказалось это сокровище.

Также здесь звучат мелодии старых колоколов известных заводов Оловянишникова, Самгина, Рыжова. Удивительно, что они сохранили свою форму и благозвучны и по сей день. Специальности колокололитейщик раньше не было. Искусство литья было делом семейным, тайны передавали из поколения в поколение.

Елена Шатько, кандидат искусствоведения этномузыковед-кампанолог:

В конце XIX века в Минске работал завод по литью колоколов. Тогда так называли предприятия, где могла работать семья: 2-3-5 человек. Известно, что мастера звали Антон Бренгош. Жил он рядом с существующим сейчас храмом Святого Александра Невского.

Никогда нельзя создать два одинаковых колокола, у каждого свой неповторимый тембр и характер.

В мягком колокольном звоне много обертона, ультразвука. Его целительным свойствам нашли научное подтверждение еще в 80-х годах прошлого века: тогда были проведены эксперименты по действию звуковой волны колокола на живые организмы. Бактерии погибали в течение нескольких секунд.

Мелодия предопределена и устройством колокольни. Размеры инструментов, их возраст, количество – все имеет значение.

Елена Шатько, кандидат искусствоведения этномузыковед-кампанолог:

Пульт перед нами, сюда выведены специальные тросы, веревки, которые присоединены к колоколам. Это правильная развеска колоколов, щадящая. Если бы этого не было, просто были веревки, колокол очень легко разбить, потому что язык колокола притянут к самому краю, к бойному месту. И так как мы делаем очень не большое движение для удара колокола, разбить его практически невозможно.

Удивительный факт: если к началу Великой Отечественной войны закрывались как все минские, так и российские храмы, то в Западной Беларуси колокольный звон продолжал жить на селе.

Досконально изучить традиции, старые колокольни и познакомиться с династиями звонарей удалось в этнографических экспедициях по западным регионам страны.

Около 270 сельских храмов было исследовано с 2003 по 2010 годы. Результатом стала замечательная книга «Колокола и колокольные звоны православных храмов западных регионов Беларуси».

Конечно, существует и своеобразная азбука звона. Так, один звон в большой колокол – это сигнал идти на сбор или службу. Он мог продолжаться целый час и объединял до 15 деревень. Трезвон – звон во все колокола – быстрый, радостный – символом божественной литургии.

Елена Шатько, кандидат искусствоведения этномузыковед-кампанолог:

Сегодня мы ведем работу по внесению в список нематериального духовного наследия Юнеско традиционного звонарства 24 храмов западных регионов. Это, конечно, очень важно. Это будет большой вклад во всемирное наследие человечества. Представьте себе, только у нас в Западной Беларуси сохранилось традиционное звонарство.

Звонкая статистика.

Больше всего храмов, где сохранились старые колокола и существует преемственность звона – это Брестская область. Здесь 14 храмов.

Один из древнейших фрагментов колокола XII века сегодня хранится в Гродненском археологическом музее, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Звон Кафедрального собора сегодня – неотъемлемая часть городской жизни. Кстати, на Пасху на колокольню всегда приглашают всех желающих послушать звонарей.