Коллективы БГПУ им. М. Танка и РРЦ для детей-инвалидов удостоены премии «За духовное возрождение»

Новости Беларуси. Педагоги, врачи, культурные и общественные деятели. Лучшие из лучших удостоены премии «За духовное возрождение» и специальной премии деятелям культуры и искусства 2016 года. К слову, премия «За духовное возрождение» вручается ежегодно на протяжении двух десятков лет. Присуждается она за выдающиеся произведения литературы и искусства или активную деятельность в гуманитарной области.

Среди лауреатов престижной премии и Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. Коллектив вуза награду получает за популяризацию волонтерского движения. Традиционно студенты педуниверситета помогают в организации спортивных мероприятий, посещают детские дома и интернаты, а также проводят в школах и гимназиях тематические занятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Малиновская, начальник управления воспитательной работы с молодежью Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка:

Будущему педагогу важно быть открытым, добрым, милосердным, и эти качества формируются именно волонтерской деятельностью. Это возможность поделиться своей добротой. Так говорят сами студенты, почувствовать себя нужным, востребованным, и уже раз приехав в детский дом или интернат, студенты туда возвращаются, потому что они видят, с какими глазами ждут их там ребята, и это окрыляет их.

Лауреатом премии за духовное возрождение стал также коллектив Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Он рассчитан на 120 малышей. Самые современные и инновационные технологии, тренажеры, грамотный персонал и уникальные методики многим детям-инвалидам помогают сделать свои первые шаги в жизни. Среди основных задач центра – не только медицинское сопровождение, но и социальная адаптация, создание безбарьерной среды.

Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра детей и молодежи:

Мы работаем на то, чтобы каждый ребенок, который переступает порог нашего центра, у него сбылась мечта научиться ходить, чтобы у него не болела спинка, чтобы он научился рисовать, чтобы он научился говорить, чтобы он нашел свое место в жизни. Все, что новое есть в мире по реабилитации, находит свое место в нашем центре.