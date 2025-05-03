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Свыше 50 человек ранены, 6 погибли в давке на фестивале в индийском Гоа

03 мая 2025 10:37
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Давка на религиозном собрании в индийском штате Гоа унесла жизни по меньшей мере шести человек, более 50 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел во время ежегодного индуистского фестиваля, который посетили десятки тысяч верующих.

Свыше 50 человек ранены, 6 погибли в давке на фестивале в индийском Гоа-2

Они столпились на узких дорожках, ведущих к храму Ширгаон. Из-за возникшей паники люди стали в спешке покидать процессию, падать и толкать друг друга. Началась давка. На место ЧП прибыли экстренные службы и полицейские. Пострадавших госпитализировали в близлежащие больницы для оказания помощи. Правоохранители уже начали расследование. По предварительной версии, трагедия произошла из-за отсутствия мер по обеспечению контроля за большим скоплением людей. Премьер-министр Индии выразил соболезнования семьям погибших.

# Давка # ЧП

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