Коллектив программы «Столичные подробности» отмечен спецпремией на конкурсе «Минский мастер-2018»

Новости Беларуси. Наши коллеги-журналисты практически каждый день рассказывают о людях, которые делают наш город лучше. Приятно, что и наш нелегкий журналистский труд тоже не остается незамеченным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Манько, заведующий службой вещания на Минск и Минскую область телеканала «СТВ»:

Очень приятно, что среди тех сюжетов, среди тех тем, которые мы освещаем, мы очень много времени уделяем именно человеку труда – тем людям, которые каждый день делают нашу с вами жизнь лучше. Это могут быть и водители троллейбусов, и люди, которые трудятся за станком, и пекут хлеб. Поэтому о таких людях, конечно, хочется и нужно рассказывать больше и больше.