Прямой эфир

Картофель и арбузы с президентского подворья передали в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов

07 сентября 2018 18:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Урожай с президентского поля 7 сентября пробовали в доме-интернате для пенсионеров и инвалидов. Арбузы и картофель сорта «Манифест», собранные пару дней назад, привезли ученики Острошицко-Городокской средней школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картофель и арбузы с президентского подворья передали в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов-1

Дружба школьников и подшефного интерната длится уже много лет. Ребята регулярно навещают пожилых людей с концертами и подарками. А также помощью, которую там очень ждут.

Картофель и арбузы с президентского подворья передали в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов-4

Я хочу отблагодарить от всего дома вашу школу замечательную, ваших педагогов и, конечно, уважаемого нашего главу государства.

Картофель и арбузы с президентского подворья передали в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов-7

Я обязательно передам огромное спасибо от всех вас. В первую очередь это же его старания, он организовал всю эту акцию.

Картофель и арбузы с президентского подворья передали в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов-10

На сей раз в дом-интернат доставили 5 тонн арбузов и тонну картофеля. Школьники помогли с разгрузкой, а потом навестили обитателей местной мини-фермы, которую открыли в интернате в мае 2018 года.

Картофель и арбузы с президентского подворья передали в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов-13

Там уже живут куры-несушки, петух, кролики. У последних уже появилось потомство. Буквально на прошлой неделе его передали из дома-интерната в детский дом.

Картофель и арбузы с президентского подворья передали в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов-16

Привезенные арбузы пробовали на вкус все вместе.

# Еда # общество # Николай Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что было, то было: Миллиард с Ираном/ День Минска/ «Дрозды» о малой родине
07 сентября 2018 17:02

Что было, то было: Миллиард с Ираном/ День Минска/ «Дрозды» о малой родине

В Минске открылось юбилейное общежитие для медицинских работников
07 сентября 2018 13:48

В Минске открылось юбилейное общежитие для медицинских работников

Диверсионные группы и незаконные бандформирования под прицелом. Командно-штабное учение у белорусской армии 7 сентября
07 сентября 2018 10:59

Диверсионные группы и незаконные бандформирования под прицелом. Командно-штабное учение у белорусской армии 7 сентября