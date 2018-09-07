«Минский мастер-2018». 40 победителей конкурса чествовали в столице

Новости Беларуси. 7 сентября в Минске чествовали лучших профессионалов, внесших весомый вклад в развитие столицы, от официанта до водителя трамвая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал был жарким, в него вышли более 700 человек. А победных мест всего-то 40! Правда ли, что дело мастера боится, узнавала наш корреспондент Ольги Коршун, которая находилась на церемонии чествования победителей конкурса «Минский мастер».

Ольга Коршун, СТВ:

У нас одновременно творческая и рабочая атмосфера, ведь уровень профессионального мастерства буквально зашкаливает. В центре столицы собрались более 40 уже признанных мастеров своего дела. Мы на церемонии награждения победителей конкурса «Минский мастер».

В 2018 за это звание боролись более 19 тысяч – представьте, какая конкуренция! – представителей самых разных профессий, от следователя и врача до асфальтобетонщика и повара. Кажется, что может объединять всех этих людей? На самом деле критерий один: благодаря их мастерству мы – обычные минчане – каждый день наслаждаемся красивым, чистым и безопасным городом.