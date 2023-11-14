Коллектив БГУ пополнил ряды партии «Белая Русь»

Новости Беларуси. Молодая партия «Белая Русь» расширяет ряды. 14 ноября в нее вступили 11 преподавателей ведущего вуза страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из главных задач партии – политическое просвещение, – отметил в ходе торжественной церемонии ее председатель Олег Романов. Именно поэтому участие белорусской интеллигенции, в частности студенчества и преподавателей, в политической жизни страны так важно. К слову, «Белая Русь» хорошо представлена в академической среде и продолжает работать в этом направлении. Сегодня ряды партии пополнил и ректор БГУ.

Андрей Король, ректор БГУ:

Создание в мае текущего года партии «Белая Русь» произошло не на пустом месте. До этого предшествовала деятельность общественной организации, которая себя зарекомендовала. Зарекомендовали своими делами, целями, намерениями. И знание миссии вначале общественного объединения, теперь – партии, которая выкристаллизовывается и в цели, предопределило и мой личный выбор, и тех людей, которые здесь сегодня присутствуют в зале.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Мы рассматриваем «Белую Русь» как умную партию, партию, которая способна работать во всех значимых направлениях жизни и деятельности нашей страны. Одна из наших главных задач – политическое просвещение общества, формирование политической культуры, доведение истинного знания до граждан Республики Беларусь. Чтобы они в непростых современных условиях могли принимать верные политические решения.