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Коллектив «Беларусь сегодня» побывал на экскурсии во Дворце Независимости

27 июля 2022 16:25
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Новости Беларуси. «Беларусь сегодня» – во Дворце Независимости. Коллектив главной газеты страны пригласили на экскурсию в преддверии 95-летнего юбилея издания. Селфи в кресле для высоких гостей или у эксклюзивных фотографий Президента. Даже те из наших коллег, кто постоянно работает во Дворце Независимости, открыли для себя много новых и интересных фактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллектив «Беларусь сегодня» побывал на экскурсии во Дворце Независимости-1

Дмитрий Жук, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:
Важно то, что этот Дворец является органичным продолжением нашей белорусской традиции. Он не для знати, он для людей, и поэтому сегодня наш коллектив тоже здесь.

Коллектив «Беларусь сегодня» побывал на экскурсии во Дворце Независимости-4

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:
Сколько в этом Дворце перебывало значимых фигур мировой и европейской политики, сколько в этом Дворце было принято решений, которые повлияли и на европейскую, и частично на мировую политику. Ну, это, наверное, пальцев двух рук не хватит, чтобы пересчитать.

Смотрите в видеоматериале.

# Государственная социальная политика # общество # Дмитрий Жук # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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