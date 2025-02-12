Коллегия ГПК: военно-политическая обстановка вокруг Беларуси остаётся сложной и в 2025-м проще не станет

Военно-политическая обстановка вокруг Беларуси остается сложной, проще она не станет и в 2025 году. Это констатировали участники коллегии Госпогранкомитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне милитаризации приграничья Литвы, Латвии и Польши, бесконечного наращивания пограничных заграждений украинской стороной, искусственно создаваемых препятствий в международном сообщении в пунктах пропуска белорусская погранслужба продолжает обеспечивать пересечение границы иностранцами в безвизовом порядке. Увеличение военного присутствия стран НАТО у наших границ, требует прогнозирования возможных вызовов и угроз и адекватное реагирование на возникающие тенденции развития обстановки. Приоритетная задача – интенсивная боевая подготовка и всестороннее обустройство границы. Способствовать этому будут и парламентарии, своевременно корректируя нормативно-правовую базу.

Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии по Национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

К сожалению, обстановка меняется, возникают новые вызовы и угрозы, которые требуют немедленного принятия решений. В том числе, в рамках законодательства. Между погранкомитетом и депутатским корпусом такое взаимодействие организовано.

В рамках заседания коллегии были отмечены победители конкурса среди подразделений пограничной службы. Среди воинских частей – лидерство у Гродненской пограничной группы.