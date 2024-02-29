В Гомеле для детей с аутизмом открыли клуб по программированию

Новый социальный проект появился в Гомеле. В центре инклюзивной культуры открыли клуб по программированию для детей с аутизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В небольших группах они будут изучать основы, затем перейдут к робототехнике. Полезные навыки помогут определиться с профессией и добиться успеха во взрослой жизни. Анна Корольчук побывала на занятиях.

12-летний Платон – мальчик с «особенным» диагнозом: расстройство аутистического спектра. Несмотря на это, он учится в обычной школе, играет на пианино и занимается дзюдо. Теперь к его увлечениям добавилось и программирование, чему, безусловно, рады родители.

Полина Ковальчук, мама Платона:

Дети с аутистическим спектром хорошо владеют навыками программирования, как все такие товарищи. Поэтому мы рады, может, это будет связано с его будущей профессией. С удовольствием держим кулачки, чтобы все получилось.

Платон стал одним из первых учеников нового клубного формирования в центре инклюзивной культуры. Там юные гомельчане с аутизмом смогут получить навыки программирования и робототехники. У педагога большой опыт работы с детьми – дипломы и грамоты воспитанников занимают всю стену. Решение открыть «особенную» группу стало новым челленджем.

Андрей Гаврилов, руководитель клуба робототехники «Импульс»:

Группы планируем брать небольшие, потому что все-таки сложно работать с детьми. Сначала будут основы языка, алгоритмизация. Будем пробовать решать сначала школьные задачи, потом переходить на повышенный уровень. А с наиболее успешными попробуем в олимпиадах поучаствовать. Тем более, что интеллект у них сохранен, они вполне хорошо работают, интересно работать с ними, что-то свое, новенькое они вносят в образовательный процесс.