Кого наделять статусом иждивенца – главный вопрос доработки декрета №3

Новости Беларуси. 10 марта Президент подверг критике ход реализации декрета № 3. Глава государства потребовал отшлифовать законодательный механизм до мелочей. Какие изменения ждут самую обсуждаемую сегодня социальную инициативу, выяснили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый автовладелец знает, что новая машина должна пройти несколько стадий эксплуатации. Сперва – обкатка, когда на практике видны все плюсы и минусы. Сейчас обкатку проходит еще один механизм, правда, законодательный.

В декрет № 3 о социальном иждивенчестве, вступивший в силу весной 2015, коррективы вносят до сих пор.

В первую очередь изменили сроки внесения взноса. Если в 2017 потрудиться не придется, то оплатить пошлину нужно только в 2018. И это не единственное изменение в пользу пока не трудящихся.

Александр Луцевич, заведующий кафедрой управления региональным развитием Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Есть определенный пласт людей, которые исконно, из года в год, привыкли к этому. Им просто выгодно не работать на самом деле. Им дается такая вот попытка за целый год найти себе работу.

Более взвешенно подойдут к вопросу: «Кого же наделять статусом иждивенца?». Ведь главная «обида» на предыдущую редакцию декрета – несправедливое зачисление в их ряды. Этот вопрос будут решать не в налоговой, а в районных администрациях.

До конца марта появятся и новые списки безработных.

Николай Щекин, руководитель Центра политической и экономической социологии Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

Много очень контингента оказалось, когда по объективным причинам не смогли работать. Нам надо было продумать этот механизм более четко, более точечно, но сейчас за этот год будет сделано.

Декрет №3 – это не столько об экономике, сколько о «социалке».

Каждый белорус должен внести свою посильную лепту в общую казну. Этот взнос пойдет на нужды школ, больниц и детских домов.

Георгий Гриц, заместитель директора по науке Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси:

Чтобы выработать те механизмы, которые направлены на социальное иждивенчество, наверное, для этого надо время. Чтобы народ понял, что власть не дистанцируется, все-таки входит в положение людей. Вот эта пауза и возникла. Эти деньги на «замораживаются» в бюджете, а пойдут на наиболее социально незащищенное население.

Конечно, не все ситуации можно прописать до мельчайших деталей,

поэтому в доработанном декрете главное требование – поставить себя на место каждого, кто получил «письмо счастья».

Белорусы:

Если это решать скопом: у этих мы берем деньги, у этих не берем. Нужно конкретно по каждому вопросу обходить.

Внесут изменения. И он будет по-другому рассматриваться. И заплатит только тот, кто виноват, а не тот кто, допустим, служил 40 лет в нашей милиции, вооруженных силах.

Я работаю и сама на себя зарабатываю, почему другой не может? Почему я должна спонсировать какую-то женщину, которая сидит дома и придумывает. Я не готова платить.

Декрет отправлен на доработку, но точку в этой ситуации пока ставить рано. К обсуждению подключаться чиновники самых разных уровней, от местных исполкомов до депутатов Национального собрания.