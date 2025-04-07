«Когда зрители смотрят, они проживают историю». Поговорили с организаторами концерта-реквиема «Каждый третий»
Ровно 32 дня осталось до празднования Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В нашей стране в течение года проводится огромное количество мероприятий, приуроченных к этой дате, среди которых и концерт-реквием «Каждый третий». Дань памяти всем жертвам и героям этих трагических событий. Вчера он стартовал в Минске, во Дворце Республики, будет ежедневно проходить в течение этой недели, по 12 апреля включительно. Концерт-реквием – это рассказ о судьбах простых людей, синтез новых песен о войне, победе и уникальных кадрах в хронике.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Лукашенко, генеральный продюсер концерта-реквиема «Каждый третий», и Влада Артюковская, режиссер концерта-реквиема «Каждый третий».
Александр Меженный, ведущий:
Благодаря кому это все стало возможным? Кто организатор?
Влада Артюковская, режиссер концерта-реквиема «Каждый третий»:
Благодаря, конечно, Анне Сергеевне, потому что она была вдохновляющим началом, собрала потрясающую команду. Она дала эту тему, очень сложную, потому что нам необходимо было рассказать про геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Сложная, трагическая тема. А как к ней нужно было подходить? Надо было, наверное, подходить тоже каким-то другим способом, не таким, как обычно мы это делали. Поэтому и возник такой уникальный, я считаю, абсолютно уникальный для Беларуси проект. Впервые такое происходит, концерт-реквием, который мы с Анной Сергеевной даже не знаем, как правильно назвать. Концерт это или театральная постановка. Потому что все артисты, которые выходят на сцену, они герои, они проживают эту историю. Они плачут, а мы плачем вместе с Анной, когда смотрим. Это каждый раз, на всех репетициях.
Анна Лукашенко, генеральный продюсер концерта-реквиема «Каждый третий»:
Впервые мы этот концерт показывали в Музее Победы на Поклонной горе 6 мая 2024 года. И, собственно, к этой дате он и создавался. Мы понимали, что нам нужно показать что-то такое, чего еще никогда белорусы не показывали в Москве. Мы не планировали изначально этот проект повторять, тиражировать и так далее. Поскольку в прошлом году было 80 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, мы понимали, что, конечно же, мы не можем отразить какой-то один аспект. Мы должны показать всю историю войны целиком. И, кроме того, конечно же, мы должны были отразить тему, которая была поднята в 2021 году в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь, это тема геноцида белорусского народа во время войны и в послевоенный период. Думали, в какой форме, каким образом нам это сделать, поняли, что это должно быть какое-то связанное повествование, необычное, максимально насыщенное документальными фактами, теми, которые редко показываются, редко транслируются. И, в общем-то, со всем этим набором идей мы обратились к Владиславе, с Владиславой мы совместно нашли форму, нашли наполнение.
Влада Артюковская:
Нашли те песни, которые прозвучат. Соединили их в одну историю. Такую, которая имела бы свой сюжет. Нашли героев, которые расскажут ее. Поэтому, когда зрители смотрят концерт, они проживают еще и историю. Это практически театральная постановка, в которой есть своя драматургия.
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