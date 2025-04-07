«Когда зрители смотрят, они проживают историю». Поговорили с организаторами концерта-реквиема «Каждый третий»

Ровно 32 дня осталось до празднования Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В нашей стране в течение года проводится огромное количество мероприятий, приуроченных к этой дате, среди которых и концерт-реквием «Каждый третий». Дань памяти всем жертвам и героям этих трагических событий. Вчера он стартовал в Минске, во Дворце Республики, будет ежедневно проходить в течение этой недели, по 12 апреля включительно. Концерт-реквием – это рассказ о судьбах простых людей, синтез новых песен о войне, победе и уникальных кадрах в хронике. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Лукашенко, генеральный продюсер концерта-реквиема «Каждый третий», и Влада Артюковская, режиссер концерта-реквиема «Каждый третий». Александр Меженный, ведущий:

Благодаря кому это все стало возможным? Кто организатор?

Влада Артюковская, режиссер концерта-реквиема «Каждый третий»:

Благодаря, конечно, Анне Сергеевне, потому что она была вдохновляющим началом, собрала потрясающую команду. Она дала эту тему, очень сложную, потому что нам необходимо было рассказать про геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Сложная, трагическая тема. А как к ней нужно было подходить? Надо было, наверное, подходить тоже каким-то другим способом, не таким, как обычно мы это делали. Поэтому и возник такой уникальный, я считаю, абсолютно уникальный для Беларуси проект. Впервые такое происходит, концерт-реквием, который мы с Анной Сергеевной даже не знаем, как правильно назвать. Концерт это или театральная постановка. Потому что все артисты, которые выходят на сцену, они герои, они проживают эту историю. Они плачут, а мы плачем вместе с Анной, когда смотрим. Это каждый раз, на всех репетициях.