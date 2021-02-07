Когда зайцы предсказывают морозы? Народные приметы на вторую неделю февраля

9 февраля – Златоустьев огонь. День так назван в честь Иоанна Златоуста – константинопольского архиепископа и богослова. Особое внимание домашнему очагу, печь нужно затопить особым образом – чтобы разом занялись все поленья. Это сулило семье мир и достаток. Погода в этот день предвещала снег, если облака идут против ветра.

10 февраля в календаре Ефрем – сверчковый заступник. Церковь в этот день почитает Ефрема Сирина. Самое главное событие – именины домового. Чтобы его задобрить, на ночь на кухне оставляли кашу. По приметам этого дня судили о лете: ветер на Ефрема предвещал дожди и сырость.

11 февраля – Лаврентьев день. Назван так в честь преподобного Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского. В старину поговаривали: Лаврентьев день то январем потянет, то мартом. На Лаврентия предсказывали погоду по дыму из печи: если идет коромыслом – скоро будет тепло.