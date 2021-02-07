Когда зайцы предсказывают морозы? Народные приметы на вторую неделю февраля

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».
Температура может упасть до -28°С. Синоптики рассказали, насколько холодный февраль ждёт Беларусь
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».
Температура может упасть до -28°С. Синоптики рассказали, насколько холодный февраль ждёт Беларусь
9 февраля – Златоустьев огонь. День так назван в честь Иоанна Златоуста – константинопольского архиепископа и богослова. Особое внимание домашнему очагу, печь нужно затопить особым образом – чтобы разом занялись все поленья. Это сулило семье мир и достаток. Погода в этот день предвещала снег, если облака идут против ветра.
10 февраля в календаре Ефрем – сверчковый заступник. Церковь в этот день почитает Ефрема Сирина. Самое главное событие – именины домового. Чтобы его задобрить, на ночь на кухне оставляли кашу. По приметам этого дня судили о лете: ветер на Ефрема предвещал дожди и сырость.
11 февраля – Лаврентьев день. Назван так в честь преподобного Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского. В старину поговаривали: Лаврентьев день то январем потянет, то мартом. На Лаврентия предсказывали погоду по дыму из печи: если идет коромыслом – скоро будет тепло.
12 февраля – Васильев день. О погоде судили по поведению диких животных. Если зайцы приходят в сады, будет еще зима суровая. Снегирь щебечет скрипучим голосом – значит, стоит ждать вьюгу. Зато мыши предсказывают оттепель. Тепло предвещают и покрытые инеем деревья.