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«Когда я вырасту, я хочу быть космонавтом!» Знаменитые белорусы, покорившие Космос

29 ноября 2017 10:29
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«Когда я вырасту, я хочу быть космонавтом!» Романтическая мечта о небе жила во многих из нас в детстве. Но только единицы остались верны своей цели и покорили бескрайние просторы нашей Вселенной. Кто же они, эти супергерои, преданные своей профессии до глубины сердца?

Мечта – мечтой, а работать придётся много. Ведь космонавтика – не только героизм, но и приключения, волшебство невесомости. Это, в первую очередь, огромный труд и большая ответственность.

«Когда я вырасту, я хочу быть космонавтом!» Знаменитые белорусы, покорившие Космос-1

Конечно, одного умения управлять взлётной техникой недостаточно. Настоящий космонавт должен быть подготовлен к необычной для человека среде. И в то же время, умудряться выполнять специальные задания, ради которых он и вышел за границы атмосферы.

«Когда я вырасту, я хочу быть космонавтом!» Знаменитые белорусы, покорившие Космос-4

Ум, смелость, физическая сила. А главное – здоровье. Недаром говорят: у космонавтов оно идеальное. И должно быть таким.

«Когда я вырасту, я хочу быть космонавтом!» Знаменитые белорусы, покорившие Космос-7

Пётр Климук, Владимир Ковалёнок, Олег Новицкий – знаменитые белорусы, покорившие Космос. Кто знает, может сейчас и среди нас живёт будущий космонавт: смелый, умный и влюблённый в звёздное небо.

# общество # Белорусские космонавты # Космос # Фотофакт # Николай Мочанский

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