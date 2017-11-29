«Когда я вырасту, я хочу быть космонавтом!» Знаменитые белорусы, покорившие Космос
«Когда я вырасту, я хочу быть космонавтом!» Романтическая мечта о небе жила во многих из нас в детстве. Но только единицы остались верны своей цели и покорили бескрайние просторы нашей Вселенной. Кто же они, эти супергерои, преданные своей профессии до глубины сердца?
Мечта – мечтой, а работать придётся много. Ведь космонавтика – не только героизм, но и приключения, волшебство невесомости. Это, в первую очередь, огромный труд и большая ответственность.
Конечно, одного умения управлять взлётной техникой недостаточно. Настоящий космонавт должен быть подготовлен к необычной для человека среде. И в то же время, умудряться выполнять специальные задания, ради которых он и вышел за границы атмосферы.
Ум, смелость, физическая сила. А главное – здоровье. Недаром говорят: у космонавтов оно идеальное. И должно быть таким.
Пётр Климук, Владимир Ковалёнок, Олег Новицкий – знаменитые белорусы, покорившие Космос. Кто знает, может сейчас и среди нас живёт будущий космонавт: смелый, умный и влюблённый в звёздное небо.