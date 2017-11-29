«Когда я вырасту, я хочу быть космонавтом!» Знаменитые белорусы, покорившие Космос

«Когда я вырасту, я хочу быть космонавтом!» Романтическая мечта о небе жила во многих из нас в детстве. Но только единицы остались верны своей цели и покорили бескрайние просторы нашей Вселенной. Кто же они, эти супергерои, преданные своей профессии до глубины сердца?

Мечта – мечтой, а работать придётся много. Ведь космонавтика – не только героизм, но и приключения, волшебство невесомости. Это, в первую очередь, огромный труд и большая ответственность.