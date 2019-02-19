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Когда в Красном костёле можно будет услышать колокольный звон

19 февраля 2019 20:19
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Новости Беларуси. В Красном костёле установили три новых колокола, накануне их благословил архиепископ Тадеуш Кондрусевич, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Но первого звона так и не было, и когда минчане его услышат – вопрос.

Когда в Красном костёле можно будет услышать колокольный звон-1

Деньги на главный атрибут храма собирали, как говорится, всем миром – причём не только католики, но и православные. Музыкальные инструменты на электронном управлении.

Когда в Красном костёле можно будет услышать колокольный звон-4

Каждому дали своё название: самый большой – Архангел Михаил, как символ благодарности за веру. Средний – Эдвард Вайнилович, в честь основателя святыни, который продвигал идею единства Бога. Самый маленький весом в полтонны - Мать Олимпия, Симеон и Елена, которые символизируют открытость храма для детей.

Когда в Красном костёле можно будет услышать колокольный звон-7

Владислав Завольнюк, настоятель костёла Святого Симеона и Святой Елены:
Когда завершится реконструкция, тогда и зазвенят колокола. Но реконструкция может идти и год, и два. Надеемся, что сможем использовать их в дальнейшем. Ведем переговоры на следующей неделе, чтобы хотя бы один раз в 12 часов звонили.

# Православные в Беларуси # общество # Владислав Завольнюк # Фотофакт

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