Когда в Красном костёле можно будет услышать колокольный звон

Новости Беларуси. В Красном костёле установили три новых колокола, накануне их благословил архиепископ Тадеуш Кондрусевич, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Но первого звона так и не было, и когда минчане его услышат – вопрос.

Деньги на главный атрибут храма собирали, как говорится, всем миром – причём не только католики, но и православные. Музыкальные инструменты на электронном управлении.

Каждому дали своё название: самый большой – Архангел Михаил, как символ благодарности за веру. Средний – Эдвард Вайнилович, в честь основателя святыни, который продвигал идею единства Бога. Самый маленький весом в полтонны - Мать Олимпия, Симеон и Елена, которые символизируют открытость храма для детей.