«Это огромный сюрприз для меня». Репортёры из израильского National Geographic посетили Беларусь

Новости Беларуси. Продолжается пресс-тур израильских журналистов по регионам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цель путешествия репортеров из National Geographic – увидеть воочию наши туристические объекты. Ведь по мнению читателей российской версии этого издания Беларусь была признана лучшей страной для агротуризма.

Еще вчера журналисты из Израиля изучали Минск, усадьбы Воложинского района, красоты замков в Мире и Несвиже. Сегодня еще один лакомый кусок мини-путешествия – Полесье. Его западная часть богата агроусадьбами, где предложат отдых на любой вкус и кошелек. В этой можно примерить аутентичный строй, отведать старобелорусскую кухню и даже взять уроки резьбы по дереву.

Журнал National Geographic издается более чем на 30 языках. Дафна Раз – главный редактор израильской версии. Тираж для небольшой страны внушительный – 40 тысяч. На этот раз в фокусе внимания – загадочная Беларусь.

Дафна Шломит Раз, главный редактор National Geographic Israel:

Агротуризм, когда люди с радостью открывают двери своих домов, это лучший способ узнать их.

Следующая остановка колоритного маршрута – Ивановский район. От объектива Эдди Джеральда не ускользает ни одна деталь.

Основная часть его публикации на 8 страницах журнала будет состоять из фотографий. Акцент не только на природе, в большей степени на жителях белорусской глубинки.

Эдди Джеральд, корреспондент и фотограф National Geographic Israel:

За несколько дней в Беларуси для меня самое сильное впечатление – это качество людей в сочетании с великолепной национальной кухней. Это действительно огромный сюрприз для меня.

В 2018 году поток туристов из Израиля в Полесский регион увеличился в полтора раза. И это, говорят, только начало.

Петр Бутрим, СТВ:

Только в Брестской области родились лауреат нобелевской премии мира, глава правительства и первый президент Израиля. Дом Хаима Вейцмана стоит в агрогородке Мотоль до сих пор. Пока статуса музея не носит. Хотя желающих приехать на малую родину фигуры мирового масштаба всегда много.

Не исключение и наш творческий десант. Йоэль Мансфельд, в отличие от попутчиков, гостит на Полесье уже четвертый раз.

Йоэль Мансфельд, эксперт по планированию и исследованию туризма Университета Хайфы (Израиль):

То, что сейчас ищут израильские туристы, здесь они могут легко найти. Как раз это сегодня в тренде. Во-первых, культура – то, что связывает наши страны. Второе – приключенческий туризм. И третье – безусловно, природа. Взаимный безвиз между странами как раз кстати. Преград на далеком пути в 3,5 тысячи километров теперь не так уж много. А вот повод прилететь или приехать всегда найдется.

В этом уверены и наши ближайшие соседи. Накануне возможности юго-западного региона рассматривали 22 туроператора из Польши. Еугениуш Лавренюк работает на белорусском туристическом рынке больше 25 лет. Признается: сегодня соседа в хорошем смысле не узнать.