Когда в Беларуси появится аналог машине «западной пропаганды» и что для этого нужно? Мнение Лукьянова

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим кадровые решения Президента, воспитание белорусской молодежи и развитие студотрядов. В эфире первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы уже много здесь говорим, и вот и авторская журналистика, и все-все-все на свете, но система, вот западная пропаганда, это что такое? Это система, это огромная машина. Это огромная машина, которая перемалывает целые страны, которая формулирует смыслы, которая формулирует и так далее. У нас пока все это вот такими разрозненными ударами идет – отбиваемся, так сказать. Но вот как система, как такая машина, которая работает, надо вот налаживать... Она есть, ее надо дальше воспроизводить, налаживать и так далее. Вот что вы думаете по этому поводу, Александр Сергеевич, в том числе из откликов молодежи?

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Я считаю, что да, вы правы, что систему надо наложить, это точно, но 2020 год показал. Во-первых то, что прошлая модель информационной политики была, наверное, не в достаточной степени эффективна. И вот вы уже обозначили уважаемых руководителей высокого уровня: четырех руководителей, которые сейчас стоят, да и руководитель СТВ Александр Александрович Осенко. Собственно говоря, во главе этого процесса, по которому их направляет наш Президент. И сегодня все-таки отечественная модель цифровой, в том числе информационной безопасности, она выкристаллизовывается. Вы являетесь, Григорий Юрьевич, и ваш проект одним из этих действенных механизмов. Ну, тут надо говорить прямо, объективно. Но с точки зрения того, что, конечно, все это постоянно подпитывать надо новыми интересными вещами с точки зрения молодежи, давайте тоже тут объективно оценивать: у нас TikTok-платформа – одна из ведущих и ключевых, социальные сети: Instragram, Вконтакте и так далее. Это ниша для молодежи, для борьбы за умы на этом поле. И наверное, я вам уже говорил о том, что необходимо, конечно, заниматься формированием своего социального ландшафта. Если мы говорим о медиаландшафте в средствах массовой информации, то здесь как раз-таки очень понятно классические СМИ. И очень продуктивно сейчас работают все наши телеканалы, да и не только республиканские.