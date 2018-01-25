Когда сессия позади, можно устроить «Каникулы в Логойске». Как отметили Татьянин день студенты БГУ

Новости Беларуси. Ректор, известные спортсмены и студенты БГУ на одной лыжне. Этот день все они провели на склонах горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как известно, 25 января – именины Татьяны, а она считается покровительницей студентов. Так вот белорусские студенты свой праздник встретили по-спортивному.

«Каникулы в Логойске» уже добрая традиция для студентов БГУ. Они неспроста так любят и почитают Татьянин день. Ведь этот праздник как раз совпадает с окончанием сессии, когда можно выдохнуть и отправится на каникулы. Сюрпризом для студентов стала встреча с чемпионкой мира по летнему биатлону Ольгой Назаровой.

Ольга Назарова, двукратный бронзовый призер Чемпионата мира по биатлону, многократная чемпионка мира по летнему биатлону:

Буду на трассе в роли тренера. Буду кричать и поддерживать студентов именно на лыжне. Открыла праздник лыжная эстафета, сам ректор соревнуется со студентами. Говорит, так забег не только бодрит, но и объединяет.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Не только в аудитории, не только на семинарах, не только на научных форумах, но и вот здесь, в спорте это лучший способ, когда преподаватели, деканы факультетов, члены ректората наряду со студентами принимают участие и лучше узнают друг друга. Это замечательно.

Тимофей Швайба, студент БГУ:

Я очень рад, что наша команды победила, потому что борьба была нешуточная. Это здорово, что мы можем так активно отдохнуть благодаря БГУ. Зоны с активными играми, чтобы согреться все желающие могли поиграть «большой футбол» или попробовать свои силы в сумо.

Кирилл Козаль, студент БГУ:

Отвлечься, на свежем воздухе отдохнуть, зарядиться позитивными эмоциями на предстоящую учебу. Валерия Аршавская, студент БГУ:

Рада, что наш университет организует такие мероприятия. Это на самом деле очень важно. Катания на горных лыжах, сноубордах и тюбингах. По-настоящему активный отдых, у многих кажется продлится до конца каникул.

Денис Харко, студент БГУ:

Сессию сдали и хорошо можно провести время со своими одногруппниками. Я как раз очень люблю кататься на лыжах.