«Когда поезд дёрнул, я полетел под вагон». Воспоминания ветерана ВОВ

Николай Мазаник, ветеран Великой Отечественной войны:

Я был назначен командиром взвода автоматчиков. Нашу дивизию погрузили в эшелон и направили в Москву. Приехали в декабре под Москву, и мы оказались севернее. Нас высадили. 5 декабря началось наше Московское наступление. 7 декабря через 2 дня я был ранен, оказался в госпитале в Иваново. Библиотекарь госпиталя в Иваново провожала меня на фронт. Поезд подошел, нас посадили. Там были козырьки металлические из вагона в вагон переходить, а соединены были цепью. Я стоял на этой площадке, а она стояла на вокзальной площади. Мы ждали, что когда поезд уедет, можно помахать рукой друг другу. И вдруг поезд как дёрнет! А это было в феврале, там подмёрзло, металлические козырьки были мокрые, замёрзли, и получился лёд. Я на них стоял и, когда поезд дёрнул, я полетел под вагон. Успел схватиться за цепи, а она видит. Кричу: «Зина, жив буду!» Подтянулся и опять вернулся на эту площадку. Так до Калининского штаба фронта доехали.