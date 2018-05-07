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К 9 мая в Минске установили красные звёзды, которые светятся в темноте

07 мая 2018 19:10
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Новости Беларуси. Все краски дня Победы. Минчане могут оценить подготовку столицы к 9 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К 9 мая в Минске установили красные звёзды, которые светятся в темноте-1

Из новинок праздничного украшения – большие красные звёзды. Они установлены у стелы «Минск – город-герой». Высота каждой – почти 5 метров. В тёмное время они светятся. Всего же на улицах и проспектах города вывешено более 5 тысяч флагов и пилонов, установлены также декоративные конструкции и тематические баннеры.

# День Победы # общество # Фотофакт

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