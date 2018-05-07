«Апранулі і апусцілі на 410 метраў». Белорусский журналист Дмитрий Марченко рассказывает, как делали первые репортажи

Новости Беларуси. Профессиональный праздник 7 мая отмечают работники радио, телевидения и связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента, когда физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи многое изменилось. Технологически аудиовизуальные СМИ проделали огромный путь. Не отстаёт от шагов времени и наш канал. Среди национальных телекнопок мы первыми перешли на HD вещание. СТВ значительно расширило и жанровую палитру. Зритель найдет здесь информацию или передачу на любой вкус. Екатерина Жилянина нашла настоящего зубра репортажа – Дмитрия Марченко. Этот журналист прошел путь от корреспондента до генерального директора программ.

Работать на радио пришел вскоре после войны. А значит, и радио наше, и телевидение путь становления свой прошли на его глазах. Дмитрий Марченко, 40 лет профессионального стажа. Этот особый мир сейчас мы называем архивом. Но для него – фонотека. Говоря языком современным – терабайты памяти. События. Люди. Герои. Победы. Открытия. Посевные и стройки.

Дмитрий Марченко, журналист:

Я ўсё даведаўся: як вараць сталь, робяць тракторы, тканіну, і нават запалкі. Думаю, як жа запалкі і цукеркі робяць? Я і гэта даведаўся. Таму гэта было цікава. Не только в памяти журналиста, в летописи страны. Он любит вспоминать, как первым из журналистов рассказал о соли белоруской земли. Это сейчас нас не удивить кадрами из солигорской шахты. В те годы и Солигорска как такового не было.

Телевидение тогда уже было, но работать журналисты могли только стационарно. Выезжать на съемки аппаратура не позволяла. Такую диковинку, добытую в Беларуси соль, журналисты ждали ночь в строительных вагончиках до самого рассвета. Дмитрий Марченко:

На досвітку прыбягаюць у домік два шахцёра, адзенне ва ўсіх мокрае і салёнае, і ў руках нясуць кавалкі солі. Усе журналісты зашумелі, загаварылі, хочуць даведацца, дзе там што. Апранулі і апусцілі на 410 метраў. Гэта было...вам цяжка расказаць што. Ад усюды цякло: вада, соль, не зразумела што. У мене быў магнітафон, я яго хаваў пад палу, ён усё роўна зацікаў, потым зрабіўся белым. У гэты жа дзень пайшоў рэпартаж.

Однажды в командировке, было это в толочинском районе, он случайно узнал об Андрее Усове. Земляке, который в годы войны сбил боле 20 вражеских танков. Не просто узнал - рассказал всей стране благодаря своему радиоэфиру. Сегодня мы вещаем в HD, УКВ переросли в FM, а репортеры, как и прежде каждый день, отправляются на выезд, чтобы рассказать в эфире, а заодно оставить в фонотеке, в исторической памяти — новые лица и новые события.