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Когда освоили, всё было на уровне отвёртки. На заводе в Борисове рассказали о модернизации производства

03 апреля 2024 12:14
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В Минской области продолжается реализация программы «Один район – один проект». В 2024 году в нее вошли 47 инвестпроектов стоимостью около 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Наиболее привлекательны сельскохозяйственная, металлургическая и деревообрабатывающая отрасли. Что появится в каждом районе и на что делают ставку инвесторы? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Когда освоили, всё было на уровне отвёртки. На заводе в Борисове рассказали о модернизации производства-1

Принимая участие в программе «Один район – один проект», руководство предприятия решило не придумывать велосипед, пока не заниматься созданием новых изделий, а улучшить качественные показатели. Модернизировать условия труда работников, обновить материально-техническую базу и увеличить выпуск продукции.

Объемы производства выросли более чем на 70%. Зампред Борисовского райисполкома о развитии экономики региона – подробности.

Когда освоили, всё было на уровне отвёртки. На заводе в Борисове рассказали о модернизации производства-4

Сергей Метельский, начальник производства предприятия по производству автотракторного электрооборудования и автомобильной электроники:
Одними из первых изделий автотракторной тематики, которые были освоены на нашем предприятии, были датчики давления в различных модификациях, которые поставляются на различные предприятия Беларуси, в том числе МТЗ, МАЗ и предприятия Российской Федерации.

Когда мы это дело освоили, все было на уровне отвертки. Каждый человек брал этот датчик, от начала до конца бежал куда-то, делал определенные операции, потом полностью собирал. Был именной датчик. Но так как мы столкнулись с тем, что количество надо увеличивать, возникла необходимость создания поточной линии. Первая задача конвейерной поточной линии – увеличение количества выпуска изделий, увеличение производительности труда. Я считаю, очень немаловажная функция в том, чтобы упростить обучение. Требуются люди более низкой квалификации, чем при универсальной сборке.

Подробнее смотрите в видео.

# Предприятия Беларуси # общество # Влада Родовская

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