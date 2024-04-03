Объёмы производства выросли более чем на 70%. Зампред Борисовского райисполкома о развитии экономики региона

В Минской области продолжается реализация программы «Один район – один проект». В 2024 году в нее вошли 47 инвестпроектов стоимостью около 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Наиболее привлекательны сельскохозяйственная, металлургическая и деревообрабатывающая отрасли. Что появится в каждом районе и на что делают ставку инвесторы? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Борисовский район – один из крупнейших регионов области. Свыше 170 тысяч населения, десятки предприятий и организаций. Промышленное сердце Минщины. С развитой экономикой и инвестиционной бизнес-средой.

Когда освоили, все было на уровне отвертки. На заводе в Борисове рассказали о модернизации производства – читайте здесь.

Николай Швайбович, первый заместитель председателя Борисовского райисполкома: Борисовский район – это своеобразный промышленный центр, один из промышленных центров Минской области. На сегодня в общем удельном весе объемов производства в Минской области составляет порядка 20 %. Это значительный удельный вес в областных объемах производства. Если рассматривать структуру выручки Борисовского района, то более чем на 70 % она состоит из продукции, произведенной промышленными предприятиями.

Начиная с электроприборов, заканчивая машинами. На территории Борисовщины работает ряд предприятий разной направленности и профиля. А товары, выпускаемые здесь, востребованы не только у нашего потребителя. Продукция заводов представлена в более чем 50 странах.

Николай Швайбович:

Если исходить в процентном соотношении, то объемы производства у нас выросли более чем на 70 %. Соответственно, и выручка подросла. У нас уменьшилось количество убыточных организаций. Мы приросли по инвестициям. Они у нас составили 114,4 %. В суммарном выражении сумма значительная.

Развиваться району помогает программа «Один район – один проект». На двух предприятиях города уже реализуются три инвестпроекта, и есть результаты.