Объёмы производства выросли более чем на 70%. Зампред Борисовского райисполкома о развитии экономики региона
В Минской области продолжается реализация программы «Один район – один проект». В 2024 году в нее вошли 47 инвестпроектов стоимостью около 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Наиболее привлекательны сельскохозяйственная, металлургическая и деревообрабатывающая отрасли. Что появится в каждом районе и на что делают ставку инвесторы? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Борисовский район – один из крупнейших регионов области. Свыше 170 тысяч населения, десятки предприятий и организаций. Промышленное сердце Минщины. С развитой экономикой и инвестиционной бизнес-средой.
Влада Родовская, корреспондент:
Как развивается экономика Борисовского района?
Николай Швайбович, первый заместитель председателя Борисовского райисполкома:
Борисовский район – это своеобразный промышленный центр, один из промышленных центров Минской области. На сегодня в общем удельном весе объемов производства в Минской области составляет порядка 20 %. Это значительный удельный вес в областных объемах производства. Если рассматривать структуру выручки Борисовского района, то более чем на 70 % она состоит из продукции, произведенной промышленными предприятиями.
Когда освоили, все было на уровне отвертки. На заводе в Борисове рассказали о модернизации производства – читайте здесь.
Начиная с электроприборов, заканчивая машинами. На территории Борисовщины работает ряд предприятий разной направленности и профиля. А товары, выпускаемые здесь, востребованы не только у нашего потребителя. Продукция заводов представлена в более чем 50 странах.
Николай Швайбович:
Если исходить в процентном соотношении, то объемы производства у нас выросли более чем на 70 %. Соответственно, и выручка подросла. У нас уменьшилось количество убыточных организаций. Мы приросли по инвестициям. Они у нас составили 114,4 %. В суммарном выражении сумма значительная.
Развиваться району помогает программа «Один район – один проект». На двух предприятиях города уже реализуются три инвестпроекта, и есть результаты.
Николай Швайбович:
Эта программа является одной из составляющих. У нас на территории района в рамках этой программы реализуется три проекта. Два проекта в стадии завершения, один – в начальной стадии. Что касается предприятий, которые реализуют эти проекты, это предприятия холдинга «Автокомпоненты». Управляющей компанией является БАТЭ. На самом предприятии ОАО «БАТЭ» реализуется один проект, на втором предприятии холдинга – ОАО «Экран» – реализуется два проекта, причем один из этих проектов уже находится в стадии завершения.
Эта программа реализуется во всей стране. Туда входят проекты, которые должны соответствовать определенным критериям. Один из критериев – создание рабочих мест. Еще один из критериев, который касается непосредственно самих предприятий и организаций, причем независимо от формы собственности. Это получение кредитных средств от Банка развития по определенной процентной ставке.
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