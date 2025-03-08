Белорусы смогут избираться в органы местного самоуправления России

Минск и Москва продолжают углублять интеграцию. Наши страны последовательно уравнивают граждан обеих сторон в правах, теперь и в электоральных процессах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане Беларуси, постоянно проживающие на территории России, смогут избираться в органы местного самоуправления. Соответствующий проект одобрил Михаил Мишустин. Своим постановлением председатель правительства России принял протокол о внесении изменений в Договор о равных правах граждан. Теперь документ предлагается подписать Владимиру Путину.

Белорусы, постоянно проживающие в России, на обоюдной основе смогут избирать и быть избранными в органы местной власти. Аналогичную возможность получили россияне, постоянно находящиеся в нашей стране. Они имеют право участвовать в выборах депутатов местных Советов депутатов.