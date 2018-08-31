Акцент – на творчество: в Гродненском районе проходит конкурс «Супершкольник»

Новости Беларуси. В Гродненском районе сегодня выбирают супершкольника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За звание борются 15 младших ребят. Акцент – на творчество. Дети декламируют стихи, которые подготовил своим учителям ко Дню знаний, выступают с танцевальными и песенными номерами. Изюминка шоу – дефиле в школьных костюмах. Юные модели демонстрируют новинки делового стиля отечественных производителей. Всех участников ждут призы и подарки к школе.

Ксения Иголко, житель Гродно:

Мы сюда приехали поучаствовать в конкурсе «Супершкольник», потому что в последний день каникул хочется что-то новенькое попробовать.

Ольга Калинка, и.о. председателя Гродненского областного комитета профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:

Конечно, хочется, чтобы наши детки проявили себя, показали себя, чтобы мамы и папы гордились, что такие талантливые детки у них имеются.