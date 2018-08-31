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Акцент – на творчество: в Гродненском районе проходит конкурс «Супершкольник»

31 августа 2018 13:17
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Новости Беларуси. В Гродненском районе сегодня выбирают супершкольника,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцент – на творчество: в Гродненском районе проходит конкурс «Супершкольник»-1

За звание борются 15 младших ребят. Акцент – на творчество. Дети декламируют стихи, которые подготовил своим учителям ко Дню знаний, выступают с танцевальными и песенными номерами. Изюминка шоу – дефиле в школьных костюмах. Юные модели демонстрируют новинки делового стиля отечественных производителей. Всех участников ждут призы и подарки к школе.

Акцент – на творчество: в Гродненском районе проходит конкурс «Супершкольник»-4

Ксения Иголко, житель Гродно:
Мы сюда приехали поучаствовать в конкурсе «Супершкольник», потому что в последний день каникул хочется что-то новенькое попробовать.

Акцент – на творчество: в Гродненском районе проходит конкурс «Супершкольник»-7

Ольга Калинка, и.о. председателя Гродненского областного комитета профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:
Конечно, хочется, чтобы наши детки проявили себя, показали себя, чтобы мамы и папы гордились, что такие талантливые детки у них имеются.

Акцент – на творчество: в Гродненском районе проходит конкурс «Супершкольник»-10

Конкурс «Супершкольник» проходит в рамках благотворительной акции «Профсоюзы – детям». Она ежегодно помогает подготовится к школе в том числе и многодетным, малоимущим и приёмным семьям.

Акцент – на творчество: в Гродненском районе проходит конкурс «Супершкольник»-13

Акцент – на творчество: в Гродненском районе проходит конкурс «Супершкольник»-15

# Конкурс # общество # Ксения Иголко # Ольга Калинка # Фотофакт

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