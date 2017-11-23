Анжелика Агурбаш о белорусских шубах: Я поклонница этих изделий, качество меха потрясает

Новости Беларуси. Сотни меховых изделий от белорусских и зарубежных дизайнеров. Свои модели в Минске представили победители международного конкурса дизайнеров «Ремикс-Евразия 2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект для нашей страны стал традиционным. Более четырех лет ведущие модельеры России, Турции и Украины приезжают в Беларусь для обмена опытом и новыми тенденциями с белорусскими коллегами.

Рискованное сочетание цветов этих меховых нарядов не оставляет равнодушными не только модниц. На одном подиуме в Минске коллекции из России, Украины, Турции и Казахстана. Удивляют именитых гостей шоу-показа и творения белорусских дизайнеров.

Анжелика Агурбаш, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я ношу эти изделия уже сезон, я поклонница. И многие мои подруги уже приобрели изделия. Качество меха удивляет, потрясает. И, естественно, талант дизайнеров, которые работают непосредственно в дизайнерской студии, он тоже потрясает. Приоткрою завесу тайны: у нас далеко идущие планы на следующий сезон. Будем совместно создавать роскошную коллекцию. Беларусь рождает наиталантливейших людей.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Мы не впервые участвуем в аналогичных мероприятиях, и вот последние годы постоянно занимаем призовые места. Это итог работы нашей пушной промышленности в целом.

Зарубежные дизайнеры отмечают высокий уровень исполнения меховых изделий в Беларуси. Российский модельер Сергей Ефремов уже строит планы о дальнейшем сотрудничестве с белорусскими коллегами. Здесь он также представил коллекцию своего дома моды.

Сергей Ефремов, дизайнер (Россия):

Специально сюда приехал для того, чтобы найти производителей. Пообщался, нашел, посмотрел, поездил. Очень интересно. Думаю, что буду размещать свои заказы здесь, у вас на фабриках. Гуру моды считают, что в тренде еще долго будут цветные меха.

Сергей Столбов, президент Российского пушно-мехового союза:

Именно в меховой моде больше яркого, разнообразного. Какие-то силуэты нетрадиционные, все более укорачиваются. Дизайнеры центра Белкоопсоюза быстро реагируют на современные веяния, поэтому наши шубы так популярны за рубежом. К слову, у каждого изделия есть маркировка и специальный штрихкод с информацией о модели.