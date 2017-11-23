Главное здание собора Рождества Христова в Солигорске откроют и торжественно освятят 26 ноября

Новости Беларуси. Кафедральный собор Рождества Христова в Солигорске торжественно освятят и откроют 26 ноября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Строительство комплекса началось еще в 1994 году, но в связи с финансовыми трудностями было временно заморожено. До сих пор здесь действовали только два храма из трех. А теперь свои двери для верующих откроет и главный собор комплекса. Здесь разместятся крупнейшая в Слуцко-Солигорской епархии воскресная школа, помещения для сестр милосердия и молодежного братства.

Григорий Беляцкий, протоиерей, настоятель прихода кафедрального собора Рождества Христова:

Это не просто будет собор, не просто дом молитвы, но и еще такой большой духовно-просветительский центр. Каждое предприятие города Солигорска, района внесли свою лепту в строительство кафедрального собора. Поэтому мы говорим о том, что каждый человек, каждый житель города Солигорского внес свою лепту.