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Главное здание собора Рождества Христова в Солигорске откроют и торжественно освятят 26 ноября

23 ноября 2017 17:40
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Новости Беларуси. Кафедральный собор Рождества Христова в Солигорске торжественно освятят и откроют 26 ноября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главное здание собора Рождества Христова в Солигорске откроют и торжественно освятят 26 ноября-1

Строительство комплекса началось еще в 1994 году, но в связи с финансовыми трудностями было временно заморожено.

До сих пор здесь действовали только два храма из трех. А теперь свои двери для верующих откроет и главный собор комплекса. Здесь разместятся крупнейшая в Слуцко-Солигорской епархии воскресная школа, помещения для сестр милосердия и молодежного братства.

Главное здание собора Рождества Христова в Солигорске откроют и торжественно освятят 26 ноября-4

Григорий Беляцкий, протоиерей, настоятель прихода кафедрального собора Рождества Христова:
Это не просто будет собор, не просто дом молитвы, но и еще такой большой духовно-просветительский центр. Каждое предприятие города Солигорска, района внесли свою лепту в строительство кафедрального собора. Поэтому мы говорим о том, что каждый человек, каждый житель города Солигорского внес свою лепту.

Главное здание собора Рождества Христова в Солигорске откроют и торжественно освятят 26 ноября-6

Высота кафедрального собора Рождества Христова 60 метров, общая площадь – 3500 квадратных метров. Во время богослужений здесь одновременно смогут находиться около 2000 человек.

# общество # Церковь # Фотофакт # Православные в Беларуси # Григорий Беляцкий

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