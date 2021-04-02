Когда можно будет открывать границу между Беларусью и Россией? Рассказал зам госсека Союзного государства

Новости Беларуси. Совместные проекты в области здравоохранения и космоса, единая политика в области обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске и Москве проходят торжественные собрания.

В адрес участников президенты государств отправили приветственные слова. Политики, экспертное сообщество и парламентарии обсуждают проблемы союзного строительства, а между столицами наших государств налажено онлайн-общение. Пандемия стала проверкой на прочность союзных отношений.