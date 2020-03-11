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«Заказывал трижды по электронной торговле, и три раза получал такую ерунду!» Как проверить интернет-магазин

11 марта 2020 17:45
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О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира».

Анна Суша: «Общественное объединение должно оказывать помощь потребителю на основе договора безвозмездного оказания услуг. Это нонсенс»

Владимир Карягин, председатель Высшего Координационного Совета Республиканской конфедерации предпринимательства:  
Жизнь приносит всё новые аспекты: сегодня – электронная торговля. Всё смещается. Часто покупаем «кота в мешке». Я за этот год заказывал трижды там нечто по электронной торговле, и три раза получал такую ерунду! А ни адреса потом, ничего, нигде ничего не найдешь, либо надо слишком много тратить времени, а оно у нас дорогое.

«Заказывал трижды по электронной торговле, и три раза получал такую ерунду!» Как проверить интернет-магазин -1

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:
А надо заходить в реестр интернет-магазинов на сайте МАРТа, и там Вы узнаете, кто работает легально.

Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:
Госстандарт ведёт такой реестр опасной продукции. Тоже заходите и смотрите.

# Интернет-магазины # общество # Владимир Карягин # Анна Суша # Инна Гаврильчик

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