«Заказывал трижды по электронной торговле, и три раза получал такую ерунду!» Как проверить интернет-магазин

О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира».

Анна Суша: «Общественное объединение должно оказывать помощь потребителю на основе договора безвозмездного оказания услуг. Это нонсенс»

Владимир Карягин, председатель Высшего Координационного Совета Республиканской конфедерации предпринимательства:

Жизнь приносит всё новые аспекты: сегодня – электронная торговля. Всё смещается. Часто покупаем «кота в мешке». Я за этот год заказывал трижды там нечто по электронной торговле, и три раза получал такую ерунду! А ни адреса потом, ничего, нигде ничего не найдешь, либо надо слишком много тратить времени, а оно у нас дорогое.