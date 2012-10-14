Семья Лесюк - лучшая многодетная «7-Я» Борисовского района

В середине осени — 14 октября — Беларусь отмечает День матери. Мамы принимают слова благодарности за свою любовь, добро, нежность и ласку. Героини программы «Центральный регион» на СТВ не считает этот праздник особенным. «Я — мама каждый день», — говорит Валентина Лесюк — представительница прекрасной половины лучшей многодетной семьи Борисовского района.

В семье Лесюк — семь Я. Николай и Валентина Лесюк вместе уже 14 лет. За минувшие годы они сумели доказать, что когда-то, дав друг другу клятву в любви и верности, сделали правильный выбор. Их гордость и счастье – пятеро детей.

Теперь не только родители гордятся своей семьей. В этом году семья Лесюк признана лучшей многодетной семьей Борисовского района. Покорили и зрителей, и жюри своей неординарностью, искренностью и трудолюбием. Одних коров у семейства – четыре. Оттого и в конкурсе «Кулинарный шедевр» все продукты были свои, домашние: творог, сыр, масло, овощи, колбасы, шашлыки.

Валентина Михайловна замечает, что их семейное кредо - счастье каждого члена семьи. И в многодетной семье причин для радости намного больше. Кстати, Менделеев был семнадцатым ребенком, известный ученый Павлов вырос в семье, где было пятеро детей, Достоевский и Чайковский имели по шесть братьев и сестер.

И пусть сегодня для кого-то слово «Семья» уже привычно и непримечательно, для Валентины Лесюк – это смысл жизни. И каждый день она готова на маленькие подвиги ради своих близких.